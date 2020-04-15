台灣朝野力推「18歲投票權」　民間團體主張「兩階段修憲」

自台灣第十屆立委就任之後，社會討論多時的「18歲公民（投票）權」再度成為朝野黨團具共識之餘，彼此角力的焦點，為確保「18歲公民（投票）權」不再是停留在「倡議」階段，「十八歲公民權推動聯盟」與朝野立委於4月15日在台立法院召開記者會，表達對於本屆立委成功下修「18歲公民（投票）權」的期盼。

雖然朝野黨團均支持「18歲投票權」，但這個事涉朝野攻防與高門檻的議題，仍須等修憲委員會正式組成後，才能見真章。（譚英瑛／多維新聞）

雖然本屆已有6份憲法修正草案交付「修憲委員會」審查，但由於該委員會尚未成立，使得修憲程序遲未啟動。「十八歲公民權推動聯盟」指出，從2005年2019年，由於極高的修憲門檻，已有逾934萬名18-19歲的台灣青少年，錯失投下神聖一票的機會，與之同時，台灣周邊的日本、韓國等地均已賦予18歲青年投票權。

面對修憲門檻高，是否要在修憲案上納入其他議題，以提升人民及立委參與憲改意願，「十八歲公民權推動聯盟」葉大華提出「兩階段修憲模式」，先使18歲公民參政權修憲案單獨成案，或搭配降低修憲門檻作為第一階段優先修憲提案，再續討論其餘修憲議題。

民進黨立委蘇巧慧表示，相對於今日韓國國會選舉，也是該國下修18歲投票權的首場選舉，但台灣還在呼籲「拜託，拜託，請支持18歲公民權」，「這實在是差距甚大」；蘇巧慧提到，上一屆立委任期期間，她曾提出《中華民國憲法》增修條文修正草案，但因為涵蓋太多議題導致失敗，這次她則僅提出關於「18歲公民（投票）權」一案。

國民黨立委林奕華指出，這次防疫台灣處於領導地位，但在「18歲公民（投票）權」部分，台灣卻是遠遠落後，由於「18歲公民（投票）權」已成本屆朝野黨團的最大共識，也因為目前有不少案子等待修憲委員會審查，故她希望立法院長游錫堃能儘速召開朝野協商，並組成修憲委員會。

在2020年立委選舉捲起大量輿論聲量的吳宜農，在選後則致力於經營「壯闊台灣協會」，並將持續追蹤朝野立委對於「18歲投票權」的態度。（譚英瑛／多維新聞）

時代力量立委邱顯智則表示，像台灣這樣要20歲才享有投票權的地方，目前也沒有幾處了，甚至奧地利、巴西都已准許16歲投票，台灣的20歲投票已經快「獨步全球」了，實在非常落後。

民眾黨立委賴香伶則承諾，假使朝野啟動修憲委員會，甚至立法院投票那天，民眾黨立法院黨團一定「票票入匭」；賴香伶也提到藍綠兩黨過往常稱第9屆如何，導致修憲委員會無法組成，但她認為「兩黨只要有歧異，兩黨就會在一些地方用技術性的方式拖延下去」，而這種拖延議題的方式不應該在本屆重蹈覆轍，因此未來民眾黨將強力監督，使兩黨不再陷入惡鬥的泥淖。