國民黨黃復興黨部交接　新任主委歎：藍營鐵票鏽了

國民黨旗下的黃復興黨部近期展開人事交替，前黃復興黨部主委金恩慶請辭後，國民黨主席江啟臣欽點台灣陸軍退役少將臧幼俠接任，並於4月16日舉辦交接典禮。 會後臧幼俠對媒體表示，黃復興黨部的失聯黨員為數頗多，如何找回失聯黨員，是他最重要的任務。由於黃復興過去向來被視為國民黨鐵票部隊，對此臧幼俠不諱言，這個鐵票現在有點生鏽了，不過他強調，「這個鏽，一定很快就會拿掉。」

新任國民黨黃復興主委臧幼俠（右前一）4月16日正式交接，他感歎，鐵票現在有點生鏽了，但他認為，這個鏽，很快就會拿掉。（楊騰凱／多維新聞）

黃復興黨部正式名稱為國軍退除役人員黨部，是中國國民黨目前唯一的特殊黨部，「黃復興」為黨部代號。成員包括退役官兵及其眷屬，以及行政院國軍退除役官兵輔導委員會所屬事業機構成員。由於其成員佔黨員比率高與高投票率，有左右黨內選舉及國民黨初選的影響力。

臧幼俠表示，黃復興黨部成員一度多達20萬人，但本次國民黨黨主席補選，實際有投票權的黃復興成員，卻只有8萬人，中間的差距都是失聯黨員，他們有黨證，卻沒繳黨費。其實黃復興黨員對國家和對國民黨都是非常忠貞的，但是因為一些其他的因素，使得他們慢慢和黨失去聯繫。臧幼俠分析，因為很多退役人員，軍階可能並不高，導致他們可能不大願意參與政治官場事務，將來必須要避免這樣的局面，讓大家敢於進入黃復興黨部。

臧幼俠為台軍少將退役，曾任台軍旅長、兵研所高級教官、高雄市將級團管區司令、軍管及海巡作戰處長、國家動員管理學校校長、台灣南部師管區司令、國民黨高雄市黨部副主委等職務。（楊騰凱／多維新聞）

另一方面，臧幼俠分析，黃復興很多幹部是將軍退役，但他們也不能再自視為部隊的將軍，而是必須放下身段，替軍階較低的退役人員服務，讓更多退伍軍人願意參加這樣的家庭。他說，「如果大家聚在一起，彼此還有高低階級之分，那自然會有隔閡感，假如能拿掉彼此的距離感，大家將能更容易建立共同理念，並且願意給予黃復興黨部更多聲音。」臧幼俠強調，黃復興也要轉變，以服務代替領導。

臧幼俠指出，國民黨黨務需要年輕化，但是黃復興黨部不可能一下子做到年輕化，畢竟他們從軍中退役時，就已經有一定的年齡，不過黃復興會朝青壯化前進。臧幼俠表示，包括江啟臣在內以及很多基層黨員，都希望把黃復興長期以來失聯的黨員，找回到這個大家庭裏面，找回失聯黨員後，接着再擴充成員。「老黨員回孃家，這是我們最重要的任務。」

《多維新聞》提問稱：「這聽起來是要替國民黨的鐵票除鏽？」對此，臧幼俠自己也笑了起來，他坦言，鐵票有點鏽，但是這個鏽，一定很快就會拿掉。