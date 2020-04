【新冠肺炎】台灣昨日零確診　新加坡總理夫人何晶FB發文：做得好

台灣昨日(14日)新型冠狀病毒肺炎「零確診」,是繼3月9日以來首次。早前因為發文「Errrr...」回應台灣捐口罩一事,而捲入爭議的新加坡總理李顯龍夫人何晶,則轉貼相關新聞,並表示「做得好!」(Good show!)

何晶昨天在轉載新聞時表示「Good show!」(何晶Facebook)

台灣的中央流行疫情指揮中心昨日宣布,當地新冠肺炎確診沒有新增個案。何晶昨天與今天也分別在Facebook中相繼貼文,分享好消息。

何晶除了昨天在轉載新聞時表示「Good show!」(做得好),她今日又轉載另一新聞,再表示「我們為任何地方和所有地方每一步的成功祝福」(We celebrate every small step of success anywhere and everywhere.)。

何晶這兩則轉貼新聞與文字,都獲不少網友按讚並留言。

她近日不時在Facebook轉貼與台灣相關的新聞。一則台灣捐贈口罩給新加坡的新聞,因留下「Errrr…(呃…)」的訊息,網友正反評價不一。她事後修改內容,「Errrr...」雖依然存在,但她明確表達對台灣援助口罩的感謝之意。她最近轉貼的報道中,也有台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中示範「蒸口罩」的教學照片。