【觀察】新加坡總理夫人「Errrr…」出台新友誼的脆弱面

2019年新型冠狀病毒肺炎(COVID-19,新冠肺炎)疫情肆虐全球,台灣外交部日前啟動第二梯次、對「新南向國家」600萬片口罩援贈行動,新加坡獲100萬片。新加坡總理李顯龍的夫人何晶(HO Ching)在其「臉書」(facebook)轉貼新聞並留下頗讓人玩味的「Errrr…(呃…)」後,掀起台、新之間針鋒相對的網絡論戰。

這起意外的「口罩外交危機」,在台灣外交部主動出面「降温」,指台新情深厚,政府、民間往來密切,「不受個人言論影響」,呼籲台灣人民珍惜台、新之間得來不易的情誼;以及何晶主動刪除爭議貼文,進而在4月13日在原本的貼文中加進新內容,對「all our friends and friends of friends in Taiwan(我在台灣的所有朋友和朋友)」表達感謝「修復」台、新情誼後,雖然仍有台灣網友認為何晶「兩案並呈」的感謝並不真誠。

無論如何,對台、新政府來說,這起「危機」,算是已經畫下「休止符」。不過,原本一件獲得美國、歐盟、波蘭、捷克等國家「政要」皆公開感謝、肯定的「Taiwna can help, Taiwan is helping」的口罩援贈行動,卻引來「情誼深厚」的新加坡總理夫人的 「Errrr…」,進而引發雙邊網絡民意毫不示弱的論戰,反證的其實是台、新情誼的脆弱面。

簡單梳理一下此次台、新之間的口罩「宿怨」。綜合何晶臉書貼文、台灣官員及媒體報道拼湊出的「案情」的大致面貌如下:

由新加坡淡馬錫控股(TEMASEK)投資併為最大股東的新科工程公司(ST Engg)在台設廠生產N95及兒童用醫療口罩,因為台灣政府宣布1月24日起禁止口罩出口,新科工程在2月中旬將兩條生產線機具移回新加坡,台灣政府強調沒有徵用、扣留新科工程生產的口罩;《聯合報》報道,台灣醫界有人指出,何晶代表淡馬錫控股與台灣政府交涉對禁令生效後,對新科工程在台生產口罩返新給予安排未果,才決定將口罩生產線移回新加坡。

台灣財長蘇建榮13日於立院財政委員會上表示,新科工程生產設備早就在2月12日全數撤回新加坡。(中時電子報)

整件事的「爭點」在於1月24日「口罩禁止出口」令生效之後,新科工程在台灣生產的口罩能否給予「特案特辦」、「外交安排」。

因為,對新加坡來說,在台灣的兩條口罩生產線如果能夠運作如常、運返新加坡無礙,是「上上策」,且自1965年新加坡被迫建國以來,台新之間相互扶持的「患難之交」,以及李光耀、李顯龍父子與蔣經國、李登輝、宋楚瑜等台灣高層、政要建立的私人情誼,為了維持「台新深厚情誼」,為了「人飢己飢、人溺己溺」的人道關懷,任誰來看,給予新加坡在台灣生產的口罩私下適切安排返新,與過往新加坡部隊在台演訓或李氏父子為兩岸和平居中穿梭的敏感性及艱難相比,只是舉手之勞,又卻能進一步厚植台、新友誼,何樂不為?

不過,新加坡還是走到了將口罩生產線移回的「下下策」,「浪費」一個月以上可以生產口罩的寶貴時間。親身交涉口罩返新未果,何晶的「Errrr…」其實充滿複雜情緒,也是親身體會「台新情誼深厚」的最深切「感歎」。

過往台、新之間建立於「高層私誼」培養出枱面下的特殊且深厚,真切為對方着想的情誼,在蔡英文政府逐漸外顯的「一邊一國」企圖,以及北京透過各式有形、無形壓力,使得務實的新加坡不得不公開反對「台獨」,強化與中國大陸經濟、軍事及文化各方面實質交流,台、新友誼奠基的「高層私誼」早已不復見。

何晶沒有這一層認識,誤認蔡英文政府仍會顧念過往台、新政府之間的「患難之交」,意圖以「新加坡總理夫人」身份「走後門」,卻被「公事公辦」,對蔡英文政府享譽國際的「人道救援」以「Errrr…」抒懷還被「出征」。當前台、新友誼是深厚,還是脆弱,已經相當清楚了。