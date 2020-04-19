【新冠肺炎】蔡英文以「反中」為名的國際賽

放眼當前國際防疫景況，很難否認台灣抗疫成效頗豐，這股氣勢也讓台灣民進黨政府借力使力，近月餘大行國際宣傳，不論就西方傳媒報道、社交網站如Twitter等媒介的露出，台灣確實取得了過去少有的高光。 昔日有台灣「政治金童」之稱的現政論節目主持人趙少康曾於2月上旬指「台灣防疫成功是蔡英文運氣好」，引起台灣輿論一時喧騰，此話自然徑自抹滅了台灣醫療體系與治理措施的努力，將台灣的幸運歸因於總統蔡英文的僥倖。但蔡英文如今的勢確實是好，這大概也難以反駁。

內政 反中 國際賽

如果就趙少康的「幸運說」來檢視蔡英文的第一任期，確實也不為過，雖有2018年民進黨大敗的波折，但蔡英文最終都能借勢取得「外卡」奧援，化險為夷。

歸整民進黨於2018年九合一選舉大敗，基本上可以是自己一手造成的結果。民進黨自2016年重掌執政後，歷經《勞動基本法》修法、推行軍公教年金改革、同婚法案、台大校長案、促轉會東廠風波等，致民進黨的支持度每況愈下，彼時在野且傷痕累累的國民黨，基本上「無功受祿」，蔡英文政府自我閹割社會支持、輔以韓國瑜創造「韓流」，終於讓民進黨在2018年的選舉慘敗出場。

蔡英文政府因防疫得當，支持率攀高，近來積極爭取西方傳媒曝光、要求國際參與，為台灣博取話題版面。（總統府提供）

然而以2018年作為分界，此前蔡英文的施政重點幾乎着墨在台灣內政議題，對於兩岸僅反覆重申台灣善意不變等的制式說法。爾後諸如「芒果乾」（亡果感諧音）、言必稱中國、開始於兩岸關係採取對抗態勢等作為，也是直到2018年下半、2019年，因應台灣2020年大選才開始大行其道。香港反修例風波更在2019年下半為蔡英文「助攻」，終於以817萬票大敗國民黨取得連任。

爾今，在蔡英文第二任期尚未開展的此刻，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的突襲，於國際間掀起一波「仇中」、「反中」的意識形態對抗熱潮，這進一步為民進黨政府補充柴火，將原本「反中」用於台灣內部與兩岸之間的工具性對抗用途，延伸到國際場域，轉以更積極、要求參與、爭取曝光的方式，為台灣博取話題版面，或至少突出強調了台灣與中國是不同實體的存在。簡言之，蔡英文正在打一場以「反中」為名的國際賽，結果連帶台灣人此刻的主體意識也水漲船高。

國際賽成敗由人 民進黨不賠

儘管眼下全球的疫況嚴峻，但眾人心知肚明的是，疫情總有平復的一日，這一點蔡英文政府不會不知道；事實上，就台灣如今同美國共打着「反中」名號的這場國際賽，輸贏對於蔡政府而言，都是如意算盤。

積極面來說，台灣此一階段在國際勇於表現自我，就以參與世衛為例，最好的結果是台灣在美日加等國的政治加持下，取得如前馬英九政府參與WHO的待遇，以觀察員的身份參與世衛大會（WHA）。其他如特朗普如何在Twitter藉台灣之名挑釁中國，都只是其次，且華而不實。假若台灣真有幸在營銷自身防疫經驗的同時、挾着國際「反中」聲浪進軍WHA，反映在台灣政治，這結果對於蔡英文個人和民進黨政府的支持度必然是井噴式的增長。

台灣生產的口罩有不少被用於對外援助。（資料圖片）

相反，就台灣的消極面而言，若當世界秩序隨着疫情的消散漸歸平靜，台灣終如既往，不得入世衛大會，那麼此前操作的這一波「大外宣」，將不過淪為一場自溺狂歡。屆時，民進黨猶可端出那道「反中」的家傳菜，對台灣內部訴諸政府已經做盡，惟台灣一切國際參與不可得的窒礙，皆在於中國，輕易地為自己下莊。

考慮這積極與消極的兩套劇本，實不可脱離台灣內部政治的既有進程，否則沒有意義。以台灣勞保年金改革為例，其作為蔡英文第二任期間必然觸碰到的議題，由於牽涉人數更勝於軍公教，一旦掀起改革之議，處之不當，必然動搖民進黨的黨本，重蹈2018年的敗選覆轍。如若蔡英文能在這場以「反中」為名呼喚國際的戰場，成功取得如WHA觀察員資格的實績，應國際賽氣勢如虹的蔡英文，於第二任反身打回如勞保年金改革這般沉重的內政議題，底氣必然更豐。

反過來說，若一旦台灣在此回叩關WHA一役終歸敗北，民進黨順勢將敗因歸於中國，盡數吸納台灣內部「反中」群體為支持基礎，這對於民進黨因應2022年台灣又將舉行的地方縣市長選舉，也能保有一定的競爭力，不僅可秒殺早已羸弱的國民黨，亦能防禦更為激進的時代力量、台灣基進等從側翼挖選票牆腳。

簡言之，此刻的蔡英文必然要打起這場以「反中」為名的國際賽。進可攻，可以從反中、爭取國際參與的勝場豪取社會支持，順勢於第二任期打回內政；退可守，一旦於國際敗場，只是退回2019年的「反中」基調，為自己塑造再一次被打壓的形象，直接預將國民黨請出2022年的地方選舉，這如意算盤，民進黨豈能不打？

當然，期間往後，中共對台是否改採新的挫折作為，不在話下，但這對民進黨而言，「天高皇帝遠」，看是先顧不得了。