【新冠肺炎】台紓困條例修法追加預算　總上限2100億台幣

經過五次朝野協商，台灣立法院4月21日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（簡稱「紓困特別條例」）修正草案，將經費上限從新台幣600億元提高至新台幣2100億元（約合541億港元），並得視疫情，未來得以不超過原預算額度內（新台幣2100億元）再度編列特別預算，送往立法院審議。 民進黨立法院黨團總召柯建銘於21日上午受訪時表示，此次追加的特別預算，最快將於5月8日通過。

藍綠兩黨在紓困現金的發放標準與對象上各有堅持，面對在野黨反覆強調要廣發現金，民進黨立法院黨團總召柯建銘在逐條發言時則盼國民黨要保持「政治距離」，「政治的口水與飛沫非常毒」，一旦國民黨與政治越近，「與惡的距離就越近」，藉此稱國民黨應少噴「政治口水」。（洪嘉徽／多維新聞）

先前紓困特別條例以5天快速從台立法院三讀通過，但面對全球疫情情勢持續加劇，台行政院於4月2日通過《紓困特別條例》修正草案，並送往立法院審查，朝野黨團卻在紓困方案下的「現金如何發」、「發放給誰」意見不合，更使得多次朝野協商破局。

國民黨立法院黨團認為，執政黨應在這次的經費上限新台幣2100億元外，另列新台幣1000億元發放「現金」、「免申請」給經「排富」過後的台灣人民；但民進黨立法院黨團則預計推出新台幣1035億元的現金方案，強調該方案是真正針對有需求的民眾，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱於21日受訪時表示，有別於國民黨，民進黨團主張紓困有急迫需要者，將金錢集中給需要的300萬人，總比拿新台幣1000億元胡亂發給也不知是否需要紓困的700萬人還好，畢竟與其讓台人雨露均沾，黨團還是認為錢還是要用到刀口上。

即便國民黨對於「現金」發放的方法與主張被綠營視為是「大撒幣」，但當條文將三讀之際，國民黨立委們則在立法院舉起手舉牌，展示他們對於該議題的立場。（洪嘉徽／多維新聞）

至於民進黨版修正條文，賦予政府得根據後續疫情，以不超過原預算額度（新台幣2100億元）再編列特別預算，並送立法院審議，被國民黨批評是「空白授權」。對此，柯建銘指出，基於未來疫情有太多不可控因素，這就猶如「超前部署」，提供行政部門一定的處理權限，以因應未來可能的情況，「一定要未雨綢繆」。

鍾佳濱指出，如果國民黨想要在這次的新台幣2100億元之外，額外再加上1000億來發放「現金」，那這就是必要打破舉債上限，假使如此，那為何不直接給予行政部門較寬額度，預留未來行政方在紓困與防疫政策上的彈性；另外，這次預算放寬，就只是可舉債的額度被打開，但未來行政部門編列預算仍需交由立法院審查，監督機制依舊沒有放鬆。