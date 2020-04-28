台婦聯會被強制解散遭財產清算　70年前由蔣介石夫人宋美齡創立

在台灣，內政部周一（27日）起針對未依政黨法完成章程修正及法人登記的203個政黨、未轉換為政黨的42個政治團體，辦理廢止備案或立案的相關事宜，其中也包括蔣介石夫人宋美齡創立的婦聯會。 台內政部官員表示，婦聯會廢止立案的公文已完成行政流程，廢止日將從公文送達日起算，並須依法進行財產清算。

蔣介石夫人宋美齡1950年創立婦聯會，標榜照顧軍眷，但其「勞軍捐」財務流向屢遭質疑，成為它最大爭議來源。（資料圖片）

綜合台媒報道，婦聯會全名為「中華民國婦女聯合會」，原名為「中華婦女反共抗俄聯合會」，1950年由宋美齡成立，當初宗旨是為照顧軍眷，婦聯會提供軍眷縫紉、裁縫、食品製作等職業教育，讓軍眷賺錢貼補家用。

婦聯會的資金和土地來源屢屢引起質疑，台灣不當黨產處理委員會（黨產會）2016年成立後，調查婦聯會的資金流向，認定1955年以國民黨員為主的台灣省進出口商業同業公會發起了「勞軍捐」，所得款項中，1/3交由婦聯會用來興建眷村、學校、醫院等。

及至去年3月，黨產會決議婦聯會所持新台幣388億元（約合港幣101億元）為不當取得財產，應移轉國有。婦聯會隨後提起行政訴訟，由於黨產條例釋憲結果尚未出爐，目前婦聯會與黨產會的行政官司仍在纏訟中。

據悉，政黨法2017年通過後，婦聯會依規定應轉換為政黨，但婦聯會召開會員代表大會，決定不轉型成為政黨，因此走向解散命運，也宣告成立70年的婦聯走入歷史。

婦聯會面臨被強制解散，內政部次長花敬群（右）4月27日在立法院答詢指出，婦聯會是依法廢止。（中央社）

台內政部周一表示，對於廢止的政黨及政治團體，內政部除以公函告知往後不得再以政黨或政治團體名義活動外，同時提供辦理財產清算相關文件。經廢止的政黨及政治團體財產應依政黨法辦理清算。若有涉及經不當黨產處理委員會，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例推定或認定的不當取得財產，將依黨產條例處理。

針對婦聯會解散一事，國民黨主席江啟臣表示，在防疫期間，很遺憾看到民進黨還是一樣，在清算他們所謂的「國民黨的附隨組織」。他認為一切應該要依法行政，執政黨處理此事，應該以還原歷史真相，追求和解，不要讓民眾覺得在清算、鬥爭。

（中央社／聯合新聞網）