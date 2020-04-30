【新冠肺炎】台勞動部開辦「紓困貸款」　國民黨：勞工需要補貼

針對新冠肺炎疫情（COVID-19）對台灣經濟造成的衝擊，台灣勞動部在4月30日開辦「勞工紓困貸款」，受疫情影響之勞工每人可貸得10萬元（新台幣，下同），預計50萬人可借得此次貸款。 不過，國民黨也在4月30日召開記者會直指「紓困貸款」的本質仍是借錢並非不必償還的「補貼」，盼台灣勞動部承擔起更多照顧勞工的責任。

受到新冠肺炎疫情影響，台灣經濟問題開始浮現，現在無薪假人數已來到2009年11月以來新高。（中央社）

在台灣經濟受疫情之負面影響方面，國民黨在記者會中指出，根據台灣主計總處的最新統計，台灣今年三月失業率上升至3.76%，是10個月來的新高。另外，依據台灣勞動部最新信息，台灣放無薪假的勞工人數為1萬8,265人，相較於上期通報，增加3,444人，人數增幅達23.23%，而現在的無薪假人數也創下2009年11月以來新高。國民黨文傳會主委王育敏在記者會中表示，有些放無薪假的單位，很可能根本未向政府通報，實際放無薪假的人數，可能比賬面的數字還多。

綜觀台灣政府給予勞工的主要紓困措施方面，包括日前已開辦的補貼方案，給予勞保投保薪資在新台幣2.4萬元以下的無僱主自營業者，每人新台幣三萬元的直接補貼（每人每月一萬元，共三個月）。另外，還包括4月30日開辦的每人10萬元紓困貸款。

針對疫情替台灣勞工就業及收入帶來的衝擊，台官方開辦「紓困貸款」， 國民黨文傳會主委王育敏質疑，貸款仍須償還，並非補貼。台灣紓困措施，引起寅吃卯糧的疑慮。（楊騰凱／多維新聞）

王育敏認為，儘管蔡政府在5月1日勞動節前夕，開辦新台幣10萬元的紓困貸款，但貸款是需要償還的，也必須負擔利息，勞工需要的是補貼，不是貸款，因為補貼才是實質幫助。王育敏指出，勞工新台幣10萬元紓困貸款，真正給予勞工補貼，只有第一年的利息新台幣1,845元而已，盼勞動部扛起更多照顧勞工的責任。

王育敏強調，蔡政府透過三萬元勞工現金補貼方案，宣稱紓困已發現金，但這項方案卻限制頗多，僅部分勞工受惠，有更多勞工得不到政府奧援。然而在勞工紓困貸款方案中，只補貼利息錢新台幣1,845元，力道實在太小了，蔡英文曾說， 「勞工是她心頭最軟那塊」，但對勞工的紓困，卻是最不足的一塊，希望蔡政府在照顧勞工方面，不能太過小氣。王育敏希望，蔡政府能夠實行多國實施的「排富後廣發現金」紓困政策，讓台灣勞工在疫情衝擊下仍能維持穩定生活。