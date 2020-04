民進黨主席：大陸發展「數位極權主義」　台須強化「民主抗體」

在台灣,民進黨在4月29日舉行中常會,邀來兩岸政策協會副秘書長張宇韶針對中國大陸內部情勢進行報告。 報告稱,大陸因疫情問題,外部遇到輿論戰、法律戰、賠償戰等問題,內部則遇到顯著的經濟衰退,導致社會、政治壓力增加,數位極權主義會更加興起。 民進黨主席卓榮泰稱,面對「數位極權主義」,台灣要持續強化自由民主的防衛機制,增加「民主抗體」,防範極權政權的威脅。

張宇韶在會議中指出,中國大陸除因疫情遭遇外部與內部問題,在台美關係日益緊密下,包括「台北法案(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative)」、「台美防疫夥伴關係聯合聲明(Taiwan-U.S. Joint Statement on a Partnership against Coronavirus)」的通過,讓台灣躍上國際舞台,造成北京更大壓力。

民進黨發言人戴瑋姍轉述卓榮泰在中常會的發言,卓榮泰認為,台灣必須持續強化自由民主的防衛機制,增加「民主的抗體」,防範極權政權的威脅。(林仕祥/多維新聞)

張宇韶分析,面對內部壓力,北京的數字極權主義會更加興起,繼續壓制網路輿論,包括近期的遊戲「動物森友會」,北京拒絕大陸和其他國家的網友在同一個伺服器,阻絕和其他國家網友溝通的機會。他稱,大陸網絡上「已埋下未來社會反抗的伏筆,以及一些潛在的反抗力量」。

卓榮泰聽完報告後表示,「2019年底開始爆發的武漢肺炎,威脅數十億人民的生命健康,不僅重創各國的民生經濟,更牽動了國際政經情勢的變化」,這段期間以來,越來越多的公衛專家指控,「武漢肺炎的急遽擴散,歐美各國錯失防疫的先機,正是因為中國隱匿疫情,幕後操縱WHO所致」,一切都是維穩至上的政治需求。

張宇韶指出,大陸因新冠肺炎疫情,在外部、內部均遭遇問題,導致社會、政治壓力增加,數位極權主義會更加興起。(多維新聞)

卓榮泰稱:「中國是一個高度不透明的共產極權政權,未來更可能借由此次武漢肺炎的危機,建立全方位數字極權主義」,擴大國家力量對人民、潛在異議者的鎮壓,這樣的發展除會埋下未來社會反抗的伏筆外,也會強化北京對外進行資訊戰的能力,而台灣首當其衝,必須審慎以對。

卓榮泰強調,這次防疫,台灣提供給各國的醫療資源協助及互助合作,證明台灣有能力對國際社會作出貢獻,目前危機尚未解除,仍需以公開透明的「台灣模式」進行防疫,地方政府更要與中央充分合作,勿自亂陣腳,同時也要持續來強化自由民主的防衛機制,增加「民主的抗體」,防範極權政權的威脅。