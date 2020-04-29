民進黨主席：大陸發展「數位極權主義」　台須強化「民主抗體」

在台灣，民進黨在4月29日舉行中常會，邀來兩岸政策協會副秘書長張宇韶針對中國大陸內部情勢進行報告。 報告稱，大陸因疫情問題，外部遇到輿論戰、法律戰、賠償戰等問題，內部則遇到顯著的經濟衰退，導致社會、政治壓力增加，數位極權主義會更加興起。 民進黨主席卓榮泰稱，面對「數位極權主義」，台灣要持續強化自由民主的防衛機制，增加「民主抗體」，防範極權政權的威脅。

張宇韶在會議中指出，中國大陸除因疫情遭遇外部與內部問題，在台美關係日益緊密下，包括「台北法案（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative）」、「台美防疫夥伴關係聯合聲明（Taiwan-U.S. Joint Statement on a Partnership against Coronavirus）」的通過，讓台灣躍上國際舞台，造成北京更大壓力。

民進黨發言人戴瑋姍轉述卓榮泰在中常會的發言，卓榮泰認為，台灣必須持續強化自由民主的防衛機制，增加「民主的抗體」，防範極權政權的威脅。（林仕祥／多維新聞）

張宇韶分析，面對內部壓力，北京的數字極權主義會更加興起，繼續壓制網路輿論，包括近期的遊戲「動物森友會」，北京拒絕大陸和其他國家的網友在同一個伺服器，阻絕和其他國家網友溝通的機會。他稱，大陸網絡上「已埋下未來社會反抗的伏筆，以及一些潛在的反抗力量」。

卓榮泰聽完報告後表示，「2019年底開始爆發的武漢肺炎，威脅數十億人民的生命健康，不僅重創各國的民生經濟，更牽動了國際政經情勢的變化」，這段期間以來，越來越多的公衛專家指控，「武漢肺炎的急遽擴散，歐美各國錯失防疫的先機，正是因為中國隱匿疫情，幕後操縱WHO所致」，一切都是維穩至上的政治需求。

張宇韶指出，大陸因新冠肺炎疫情，在外部、內部均遭遇問題，導致社會、政治壓力增加，數位極權主義會更加興起。（多維新聞）

卓榮泰稱：「中國是一個高度不透明的共產極權政權，未來更可能借由此次武漢肺炎的危機，建立全方位數字極權主義」，擴大國家力量對人民、潛在異議者的鎮壓，這樣的發展除會埋下未來社會反抗的伏筆外，也會強化北京對外進行資訊戰的能力，而台灣首當其衝，必須審慎以對。

卓榮泰強調，這次防疫，台灣提供給各國的醫療資源協助及互助合作，證明台灣有能力對國際社會作出貢獻，目前危機尚未解除，仍需以公開透明的「台灣模式」進行防疫，地方政府更要與中央充分合作，勿自亂陣腳，同時也要持續來強化自由民主的防衛機制，增加「民主的抗體」，防範極權政權的威脅。