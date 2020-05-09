【新冠肺炎】連續27天無新增本土病例　台灣評估社區「相當安全」

台灣流行疫情指揮中心5月9日宣布，當天無新增新冠肺炎病例，連續兩天「零確診」，迄今台灣也已連續27天無新增本土病例。 疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，台灣距離兩個病毒潛伏期（28天）只差一天，若未再新增本土病例，代表台灣社區已相當安全。

台灣流行疫情指揮中心專家召集人張上淳指出，台灣新冠肺炎的發生率和死亡率都較其他OECD國家低。他說，台灣防疫有成是奠基在過去處理流行性傳染病的經驗，他說台灣在SARS後的防疫作為就有顯著的成效。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

張上淳指出，近期台灣每日通報疑似新冠肺炎的件數已降至單日約400件至500件。截至5月9日，台灣累計共440例新冠肺炎確診病例，分別為349例境外移入，55例本土病例，以及36例來自台灣海軍「敦睦艦隊」的群聚感染病例。確診個案中，六人死亡，361人解除隔離，有八成左右的出院率。

張上淳表示，近期台灣的疫情沒太多的改變。台灣440例的確診病例，年紀多落在20歲到40歲；輕症佔70%、重症者僅8.2%。4月1日之後，台灣確診病例從住院到解除隔離天數的中位數為24天；從發病到解除隔離天數的中位數為30天。此外，台灣的確診率和確診者的死亡率都比經濟合作暨發展組織（OECD）其他國家的數字低很多。

張上淳認為，台灣有很大的機會能維持目前的確診數，未來只會有少數境外移入個案。他說，台灣迄今已連續27天無新增本土病例，5月10日將滿28天，也就是兩個病毒潛伏期的時間，假如未發現任何本土病例，從公衛的角度來看，可認定台灣的社區已相當安全。