江啟臣備戰高雄市長呼聲起　江啟臣：不便對外說明

高雄市長韓國瑜罷免案，即將於六月六日舉行投開票，從目前民調數字而言，高雄市長韓國瑜並不被看好能保住職務。 目前台灣輿論已點名國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫等，準備征戰「罷韓後」的高雄市長補選，國民黨前副秘書長張雅屏更直言，國民黨應由江啟臣親征，保住2024年可能代表國民黨參選台灣總統的朱立倫。 對於「罷韓」通過後該怎麼辦，江啟臣5月12日受訪時僅表示，此時不便對外說明。

5月12日為國際護士節，國民黨特地邀請護理人員到黨中央，當面感謝護理人員會防疫的付出，國民黨主席江啟臣親自送花祝福。江啟臣曾說過，戰士沒有選擇戰場的權利，對護理師來說是如此，對擔起國民黨主席的江啟臣而言，更是如此。（洪嘉徽／多維新聞）

儘管韓國瑜是否能保住高雄市長職務，還必須經過選民6月6日投票後，才得知最結果，但從目前的民調看來，韓國瑜若想度過罷免難關，難度不小。「罷韓後」的高雄市長補選佈局，成了國民黨難以迴避的問題。民進黨方面，目前幾乎篤定由上次在高雄市長選戰中滑鐵盧的台灣行政院副院長陳其邁參戰。至於國民黨方面，除了江啟臣、朱立倫被點名之外，甚至還綠營方面還叫陣，列出身高雄的前立法院長王金平，以及曾任高雄市長的前國民黨主席吳敦義等老將，都是可以一戰的人選。

不過，若是從韓國瑜顛覆高雄市綠大於藍的格局來看，就算老將長青依舊，但「新面孔」的吸引力仍大了些，這也使得江啟臣、朱立倫兩人，更被看好尚能一戰高雄市長補選。對於江、朱兩人，張雅屏認為，若高雄市不幸需要補選，江啟臣身為現任國民黨主席，更有扛起重任的正當性，況且朱立倫是國民黨2024年台灣總統大選的可能人選，「還不到梭哈的時候。」

針對國民黨如何因應罷韓，江啟臣5月12日受訪時表示，針對六月六日高雄的事情（韓國瑜罷免案投開票），我們的態度就是共同承擔、一起面對，這當中假如韓國瑜或高雄市政府有任何需要，國民黨中央一定全力配合。至於韓國瑜罷免案如果通過了該怎麼辦？江啟臣僅表示，很多事情，不便於此時對外說明，「攜手合作、分擔面對，這就是我們現在的態度。其他的，就視整體環境變化做相關因應。」

5月12日是國際護士節，江啟臣在今天邀來護理師代表至國民黨中央黨部，替辛苦防疫的護理師打氣，江拿出一幅漫畫，說小孩子心中的英雄是護士，不再是超人、蝙蝠俠。（洪嘉徽／多維新聞）

據悉，按照罷免案時程推算，若韓國瑜被免去職務，九月中旬以前必須辦理補選，又依台灣選舉罷免相關法令規定，候選人的戶籍必須遷往該選區四個月，才能獲得參選資格。也就是說，江啟臣若願意承擔，五月中旬之前就必須把戶籍遷往高雄，因應時間所剩無幾。

另一方面，由於江啟臣目前仍是台中市區域立委，若戶籍變動，是否會影響立委資格？對此，知情人士向多維新聞網分析，台灣法令僅規定縣市首長不能變動戶籍，立委則未有相關規定，這代表江啟臣就算遷動戶籍也可以在保住立委資格。只不過，倘若江啟臣參戰高雄市長補選，是否同樣會背上落跑的質疑？恐怕就得看江啟臣如何發揮領導力，尋求選民的諒解。何況江啟臣自己也說過，「戰士沒有選擇戰場的權利。」