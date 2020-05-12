影帝黃秋生有意入籍台灣　但台灣真想成為「民主避風港」嗎？

香港演員、曾經3次獲得香港金像獎影帝和金馬獎最佳男配角的黃秋生，於2020年5月12日在臉書（Facebook）表示自己正在台灣接受隔離14的檢疫規定，有網民留言：「入籍台灣吧。」黃秋生回應：「準備中。」貼文獲得2萬人按「贊」。

黃秋生自從於2014年表態支持雨傘運動後，常常對香港政治議題表態，近年也多​​次表態支持「真普選」，於2019年的「反修例運動」中也比較支持運動者，受到中國大陸和香港主流影視圈的排擠、封殺，只能接演一些收入低的舞台劇、話劇，直到2019年靠《淪落人》第3次拿下金像獎影帝，幾乎完全消失在影視圈中。

這次黃秋生去到台灣，其實是為接演台灣公視的影集《四樓的天堂》。但黃秋生後來再次在臉書貼文表示：「一切遵守台灣的防疫政策，無法透露太多。 」並沒有否認先前的「入籍」意願。

黃秋生的臉書貼文引起台灣熱議。（Facebook＠黃秋生Anthony Perry）

自香港因為多次的抗爭運動導致社會局勢越來越緊張，有越來越多香港人考慮「移借」，離開香港重新開始。其中，同樣是華人社會，文化比較相近，距離也不遠的台灣，就成為一個考慮的地點。

根據台灣內政部移民署統計，2019年香港居民取得台灣居留權的人數達到5858人，比起2018年成長超過4成。其中大多集中在8月以後，10月到12月的申請人數幾乎佔全年人數的一半，外界認為這是受到「反修例運動」持續延燒的影響。

台灣現在對香港「移民」規定還是相對寬鬆，主要法源依據來自《香港澳門關係條例》除了婚姻、依親外，還有技術移民、升學移民、創業移民和投資移民等等方法，其中投資移民的條件最單純，只要準備600萬港幣在台灣開設或是入股公司行號就可以，但是購買房地產則不算在內。

根據台灣經濟部投審會的統計，於2019年投資台灣的地區中，香港在金額上是第5名，但申請件數卻是第1名，顯示來自個體戶的小額投資相當多；而且投資金額來到歷年高點，比起2018年成長9成5。

但是香港人應該要清楚的認識到，台灣給予香港居民相對寬鬆的「移民」條件，仍然是為了自身經濟發展、吸引投資的理由，並不是為了人道主義或是「民主燈塔」，如果有「運動者」認為可以把台灣當作是「避難基地」，可能會非常失望。

2019年時，香港學生運動領袖黃之鋒曾經投書i8m8灣媒體，呼籲台灣執政黨民進黨通過《難民法》來支持香港的運動者。 2019年底，香港多所大學組成的代表團到台灣拜訪，得到的是民進黨的「台灣不需要《難民法》」的回答，失望回到香港。當時香港浸會大學學生會長方仲賢就曾在Facebook發文批評，認為民進黨只想用香港人的人血饅頭，來換取台灣人的選票。

雖然方仲賢后來在大量台灣人的「出征」下，在Facebook上公開道歉，說自己「用詞不當」。但不能否認的事實是，蔡英文靠著香港的形勢收穫了大量選票連任台灣總統，但是直到蔡英文連任總統的就職典禮舉辦前，台灣的《難民法草案》都還躺在台灣立法院中。

台灣總統蔡英文去年底曾表示，現階段沒有需要推動《難民法》，現有條例足以幫助赴台香港示威者。（資料圖片）

香港居民在台灣適用《香港澳門關係條例》，其中的第18條規定：「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」蔡英文與台灣總統府都多次表示，台灣已經有相關法律（《港澳18條》），不需要《難民法》。但事實上，《港澳18條》從來沒有被使用過，香港居民申請台灣居留權，實際上使用的是《港澳條例》中的其他法條，或是《兩岸人民關係條例》、《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》等等。

香港人恐怕必須明白，不管是國民黨還是民進黨執政，台灣都不可能為了香港的民主化做更多的「貢獻」。民進黨當然會歡迎香港人拿港幣來投資台灣，也不反對會在香港的運動抗爭中「發聲」，賺取在國際社會中的話語權；但是要民進黨進一步的對香港的運動者和支持者釋出「利多」，卻冒着進一步觸怒中國大陸的風險，排擠到台商和台灣本地人的利益，失去大量本土選票的支持，這就太「一廂情願」了。