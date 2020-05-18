【觀察】民進黨人提修法刪除「國家統一」又自行撤案　唱的哪齣戲

5月8日，台灣立法院一讀通過民進黨立委蔡易餘等人的提案，且交付內政委員會審查──提案內容是修正《兩岸人民關係條例》，將「國家統一前」修正，在隨後條文中的「國家統一」字眼也一併修正。

隨即有人質疑，《中華民國憲法》增修條文中亦開宗明義「國家統一之前」，蔡易餘表示也會修憲法增修條文，並在採訪時表明「不打假球」。

而國民黨則表明，這次不會當兩岸關係上的「剎車皮」，大有「不必勸，反支持」之態度，結果民進黨團總召柯建銘表示，兩岸問題需要審慎以對。

沒過幾天，5月15日，台灣立法院長游錫堃宣布，蔡易餘自行撤案。

蔡易餘提案修法刪除「國家統一」，落得自行撤案「唾面自乾」。（facebook@蔡易餘）

蔡易餘臉書上的表態很有意思，「原本認為在這個時候，由於世界各國因為武漢肺炎中國的欺瞞，看清共產黨的邪惡真面目。個人認為此時正是一個台灣人民做出自由選擇的機會，更是藉此擺脱憲法上不合理統一框架的契機。」

「但經過和黨團柯總召一番的討論後，縱使理解是反中聲浪高漲的現在，國際關係仍是如履薄冰，勢必要戰戰兢兢，而現在的時機點更是危險，不可以有一絲一毫的冒險。」

於是，在中共未動手、國民黨也沒攔，台灣民意更可能踴躍支持的情況下，民進黨人自己退回去了。

這一招想來想去還是挺神奇的，不像隨便演一齣，配合當前反中氛圍，最後收手又不是太好看。一個可能是，一些沒想太多的政治人物想累積政治資本、而後發現玩過頭了。

另一個可能，若民進黨內部有人的盤算是，有少數人「拋獨」、然後踩煞車，展現至少民進黨是「願意維持兩岸和平」的──這樣一來，蔡英文「5‧20」演說的路線不變（不在兩岸上冒進、也「不對中共妥協」），而後ECFA會斷也是「中共打壓」了，蔡英文仍維持原先中庸形象。

還有一個可能，就是有其他方面的壓力（比如美方），得做給某些人看。這齣戲背後有多少角力、多少人在編劇本，外界不得而知。

外界預料蔡英文「5‧20」演說的路線不變：不在兩岸上冒進、也「不對中共妥協」。（中央社）

遺憾的是，這些對台灣人民一點幫助也沒有，政客演，人民看，觀眾看完最後就是一句話──唉，政客沒種真的獨。

過去二十年太多人演過這種戲。最關鍵的一點是，不論台灣內部壓力也好、美方如何也好，民進黨在兩岸上終究離不開「舒適圈」。

國民黨曾經的舒適圈是「九二共識」，沒了這個頓時有些慌了，不敢背上親中罵名、又不能像民進黨一樣演一下修憲戲碼。

民進黨的舒適圈相較國民黨大許多，因為連兩岸交往的論述前提都沒有，「維持現狀，守護台灣民主」就是其舒適圈。

這個圈其實就等於「不統不獨不武」，民進黨能刺激中共，但這「刺激」約略是跟美國小動作一下或言語刺激，這樣帶來的後果是民進黨自認可以承擔的──陸客不來(少數人失業)、斷交(台灣人普遍不在意)，這些損失用「守護台灣民主」是可以彌平的。

若真修憲，在當前中美局勢下是否會刺激中共一下子做出什麼舉動，這代價可就不是「守護民主」能換──兩岸政府時不時對罵，可以讓民眾投票給民進黨，但若真刀實彈地打仗另當別論。

「能刺激但不能太刺激，能不好但不能真開打」，這是當前民進黨的態度。

這在選舉政治上是聰明，但對台灣整體無利益，解決的就是社會對於兩岸關係的賭氣和怨氣，同時也將自己推向中美對立的第一線。當然，能讓台灣社會發泄對「對岸」的不滿，已經足以讓民進黨持續連任。

但是，很難預料到，若此情況持續，十年後的台灣，又會是怎樣的情況。許多事情，得放到長期來看，才會知道是否「機關算盡太聰明」，反誤了自身。