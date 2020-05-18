李大維掌海基會　高孔廉：兩岸關係定位不清，叫神仙去做都沒用

國民黨大陸事務部主任左正東與前海峽交流基金會副董事長高孔廉，在今天（18日）召開記者會，談論即將屆滿10年的海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否可能終止，以及台積電赴美投資等議題。

高孔廉指出，ECFA在六月即將滿10年，會不會發生狀況，就看蔡英文5月20日的就職演說以及北京方面緊接着召開的兩會，雙方能否趁機釋出善意。然而高孔廉也表示，兩岸溝通管道自2016年起全斷，若論蔡英文政府新任期在兩岸協商方面能否突破？「假如兩岸關係的定位沒有弄清楚，叫神仙去做都沒用。」

國民黨大陸事務部主任左正東（左）、前海峽交流基金會副董事長高孔廉召開記者會，談台積電赴美設廠、ECFA是否延續等議題。（洪嘉徽／多維新聞）

高孔廉表示，ECFA是2010年6月29日所簽署，他當時也曾參與協商，在與大陸簽署ECFA之前，台灣可以免關税出口的產品，只佔總出口的0.2％而已，而且對象多在中美洲地區，直到簽完ECFA，台灣免税產品範圍一下子跳到將近10％，10年來替台灣節省67億美元的關税，金額相當龐大。

高孔廉說，有出口打印機墨水的台商吿訴自己，對方一年出口金額達到三億台幣，這個產品原本的關税是6.5％，如果免關税沒了，他將面臨到一年新台幣2,000萬的關税，將對利潤帶來龐大影響，然而這還只是小型業者，更大的石化業、機械業等，影響將更劇烈。

高孔廉曾任台灣陸委會副主委、海基會副董事長兼秘書長，長期參與兩岸事務，也包括ECFA的協商簽定。（洪嘉徽／多維新聞）

高孔廉指出，下個月ECFA就將屆滿10年，大家之所以緊張，是因為世界貿易組織（WTO）規範中，有10年建議期限的規定，若超過10年，WTO其他會員國可以提出異議。高孔廉認為，中國大陸本身應該不會提異議，會提出異議的一定是別人，包括韓國等台灣的競爭對手，不過好在韓國已與中國簽有FTA，所以對ECFA是否延續，應該不會太過在意。但當東南亞國家的工業水平提高後，很可能和台灣產生競爭關係，到時是否會提議，值得留意。

高孔廉表示，事實上，WTO的10年期限規定並不是那麼嚴格，反而ECFA協議文本內容的第十六條規定，若有一方想要終止，可以書面通知對方，要求在30天內進行協商，假如協商不成，就自書面通知日起六個月內，ECFA將自動失效。

高孔廉指出，兩岸之間的經貿連結溝通管道，自2016年以前完全中斷，過去根據ECFA規定，兩岸每半年會召開「兩岸經濟合作委員會」，是可以解決問題的管道，這個管道如今已經中斷，沒有協調管道後，下個月會發生什麼事情？大家都等着看。高孔廉表示，蔡英文5月20日就職會說什麼？接着大陸方面也要召開兩會，兩岸會不會趁此契機釋出善意？值得我們觀察。

蔡英文新任期即將開始，國安會秘書李大維將出任海基會董事長，此舉是否有助於未來兩岸協商？高孔廉直言，兩岸自2016年後聯繫管道全數切斷，問題並非誰接任海基會秘書長或陸委會主委，「問題不是在人，而是你的基本政策，如果兩岸關係的定位沒有弄清楚，叫神仙去做都沒用。」