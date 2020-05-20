【蔡英文就職】台學者解讀國安政策：自身努力優先於北京態度

蔡英文5月20日宣布就職，正式展開第二個總統任期。蔡英文就職演說中將兩岸關係放在國家安全區塊下，並在國防改革與國際參與之後。 對此，淡江大學戰略研究所副教授黃介正接受多維新聞網訪問時指出，蔡英文的潛台詞是「國家安全要靠自己的努力為優先，而不是先想到北京是否高興」。

黃介正表示，蔡英文沒把台軍人才培養與教育列入改革方針，令人有些失望。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡英文發表就職演說，其中有一大部分着墨於「國家安全」，包括國防事務改革、積極參與國際、兩岸和平穩定。其中，她在國防改革方面提出，要發展「不對稱戰力」 有效防衛「網絡戰」、「認知戰」、以及「超限戰」的威脅，達成重層嚇阻的戰略目標；改革後備動員，提高後備部隊的人員素質和武器裝備；改善部隊管理，不要因為制度的不周全，影響了社會對軍隊的觀感。

對此，淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正受訪時表示，上述國防問題本身都存在很久，在蔡英文還沒有當總統之前就有。會在演講中提出這三個方針，前面兩個是美國高度關切的，也就是台灣能不能打、能不能持久的問題，希望讓台灣自我防衛能量能更紮實。第三個則是國內民眾關切的，這是國防管理問題，相信未來一段時間，台軍管理的螺絲可能要上很緊，當然，下面能否切實執行也很重要。

他說，「蔡英文挑這三個面向來談是切中實弊，如果要我來雞蛋裏挑骨頭，那就是沒有提到建構國軍人才培養與教育，令人有點失望」。

蔡英文此次就職演說的兩岸關係篇幅小、並列在國家安全區塊下，顯見四年來兩岸與國際關係的變化。（台總統府供圖）

黃介正指出，蔡英文先講國防，再講對外關係，最後談兩岸。應該是更多部分去強調台灣主體性，潛台詞是「台海安全」不是取決於台灣要如何處理兩岸關係，或配合中國大陸來解決，而是有點像習近平所說「兩岸問題的解決，歸根究柢還是要看本身的發展」，考慮國安時，不是第一時間想到北京是否高興，而是要靠自己的努力為優先。

另一方面，針對演講中所擘畫未來四年施政方向，黃介正認為，這次的演說有兩個重點，第一是「經濟安全也是國家安全」，第二「對外維穩，對內改革」。

他表示，新冠疫情對世界經濟影響深遠，台灣的經濟安全才是重中之中，蔡政府可能未來4年都須花在重塑「永續經濟安全戰略」之上，因應未來產業鏈、貿易模式等變化，這些才是台灣生存發展最重大的挑戰，而不是打仗問題。

黃介正也表示，在世局變幻不可測的時刻，期待兩岸領導人皆以天下蒼生為念，邁向「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」的新型兩岸關係。