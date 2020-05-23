港版國安法│駐港公署嚴正批駁有人橫加指責　促外國停止干預內政

「港版國安法」被納入人大會議議程，引起香港社會熱烈討論。外交部駐港公署今日（23日）發表聲明，對於有人氣急敗壞地跳出來妄加評論、橫加指責、甚至語帶威脅，予以嚴正批駁及表示堅決反對。 發言人又批評，一些國家一邊自己言必稱「國家安全」，一邊無理取鬧阻撓破壞中國維護主權安全的努力，是典型的雙重標準和強盜邏輯，警告有關政客無論怎樣造謠撒謊，都改變不了香港社會愛國愛港、思穩思定的主流民意；無論如何歪曲中傷、蠱惑煽動、威脅訛詐，都動搖不了中國人民維護國家主權和安全的堅定決心和堅強意志。發言人強調，有關國家處心積慮以反中亂港分子為「馬前卒」、以香港為「橋頭堡」對中國進行分裂、顛覆、滲透、破壞，侵害中國主權和安全的陰謀永遠不會得逞。

英國外相藍韜文、加拿大外長商鵬飛及澳洲外長佩恩5月22日發表聯合聲明，對中國計劃在香港實施《國安法》深表關注。美國總統特朗普亦指出，若中國香港訂立《國安法》，美國會非常有力地作出回應，（Getty）

駐港公署發言人指出，自反修例風波以來，一些外國和境外勢力與香港反中亂港勢力勾連合流、沆瀣一氣，公然干預香港事務，並利用香港從事危害中國國家安全的活動，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，必須依法予以防範、制止和懲治。發言人敦促其他國家尊重中國主權，遵守國際法和國際關係基本準則，停止干預香港事務和中國內政；又呼籲國際社會正確看待中方維護國家安全、推動香港重回正軌的正義舉措，支持中方全面準確貫徹「一國兩制」方針的努力。

發言人又再重申，有關法律不僅不會影響到香港居民依法所享有的各項權利和自由，而且會使香港廣大居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好行使，在國家安全得到切實保障的情況下，「一國兩制」必將行穩致遠。