港版國安法︳英澳加發聲明表關注　中駐加大使館批粗暴干涉內政

全國人大及政協兩會昨日（22日）召開，議程包括審議「港版國安法」，重點針對四類行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預，有關法律將列入《香港基本法》附件三，由香港特區公布實施。 昨日英國、加拿大、澳洲3國發表聯合聲明，表示對中國計劃在香港實施《國安法》深表關注，中國駐加拿大大使館今日發表聲明，批評3國外長粗暴干涉香港事務和中國內政，行為對中國國家安全構成現實威脅，任何外國無權干預，對此等行為表示強烈不滿。

英國外交大臣藍韜文。（AP）

中國駐加拿大大使館今日在網頁表表談話，批評3國的聯合聲明粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，又強調世界上任何國家，為國家安全立法是國家的權力，從國家層面建立「港版國安法」，維護國家主權，是「合理合法，勢在必行」，並指出香港為中國的一個特別行政區，中央政府為港立法純屬中國內政，外國無權干預。

談話內容提及去年香港的反修例風波，指有本土激進人士進行分離勢力活動，嚴重挑戰「一國兩制」底線，同時威脅國家安全，強調維護國家安全是「一國兩制」的核心要義，沒有「一國」，就沒有「兩制」，現時立法是為了香港市民能行使法定權利，決定符合社會利益，也符合包括加拿大在內的國際社會的共同利益。