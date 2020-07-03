台灣將在關島恢復設立台北經濟文化辦事處　在美駐館增至13個

台灣外交部周五（7月3日）表示，考量台美關係升級為「全球合作夥伴」，以及太平洋戰略地位的重要性，經與美國政府協商並獲同意，將在關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，各項籌備作業正進行中。

據台媒報道，台灣外交部當日發布新聞稿指出，先前衡量預算調配及人力配置情形，於2017年決定暫停駐關島辦事處運作。考量外交部預算自2018年逐年成長、台美關係升級為「全球合作夥伴」及太平洋戰略地位的重要性，因此決定於今年恢復設立駐關島辦事處。

台灣外交部指出，近年太平洋戰略局勢變動，美國於2018年提出「印太戰略」，提升印度洋－太平洋的戰略地位，並於2019年分別發布「印太戰略報告」及「自由開放的印太區域：推進共享願景」報告，除再次強調太平洋地區的戰略重要性，內容也符合台灣政府積極推動、致力深化與印太地區經貿商務與文化連結的「新南向政策」。復設駐關島辦事處可加強台灣與西太平洋地區的整體經貿等領域交流及合作關係，有助深化台灣與太平洋友邦關係的經營、增進多邊互動。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處購得的新大樓位在威爾榭大道（Wilshire Blvd）。（中央社）

台外交部表示，關島對台灣政府復設駐關島辦事處表達支持。未來台灣在美國的駐館處數量將增至13個，包括華府、紐約、波士頓、三藩市、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、侯斯頓、芝加哥、夏威夷、丹佛、邁阿密，以及即將復設的關島。

（中央社）