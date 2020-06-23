高孔廉：一個中國，各自表述　完整的8個字才是兩岸和平的基礎

日前，在國民黨改革委員會上，該黨現任主席江啟臣表示，「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引發黨內大老包括連戰、馬英九、吳敦義等人的不滿。對此，江啟臣稱國民黨的兩岸論述仍未最終定案，會將多方意見納入參考再做討論。

事實上，國民黨改革委員會兩岸小組日前提出的建議案，可以歸納為10項重點：一、正面肯定九二共識的貢獻；二、拒絕一國兩制；三、沒有中華民國就沒有兩岸共識；四、民主人權是推動兩岸交流的根本或前提；五、推動兩岸人權協議；六、台灣安全優先，親美和陸；七、兩岸可訂立軍事防止意外機制；八、持續發展兩岸經貿；九、制定黨公職兩岸交流行為準則；十、一起打破統獨僵局，走出一條更好的道路。

國民黨主席江啟臣稱九二共識過去在兩岸交流上扮演重要角色，引發國民黨內部分人士不滿。（楊騰凱／多維新聞）

然而，相關論述被解讀為將九二共識視為是「過去」的工具；同時，國民黨內部對於九二共識也有不同的看法，有一派認為，九二共識不符現況需要，應適度地揚棄；也有人認為，九二共識沒有問題，是因被民進黨抹黑，以及「習五點」將九二共識與一國兩制掛勾，才使九二共識被質疑。

對此，台灣陸委會前副主委、海基會前副董事長高孔廉在台媒《中國時報》撰文表示，兩岸開放初期，台灣不同意大陸的一個中國原則，後雙方各讓一步，在1992年達成九二共識，其內容可簡單歸納為「一個中國，各自表述」，當時台灣所表述的一中就是中華民國，而這是根據《中華民國憲法》，大陸雖然不會公開承認中華民國，但至少在兩岸及國際場合都是私底下默認，否則不會有2008年胡錦濤致電小布殊總統所說的「各自定義」及2015年的「習馬會」。

高孔廉以其自身經驗強調，在馬英九時期兩岸通過海基、海協兩會協商期間，其在與中國大陸展開談判時，在台灣的致詞也是講「九二共識，一中各表」，就算在大陸公開致詞時他也重述過。

台灣陸委會前副主委高孔廉認為，兩岸過去的交流就是奠基在完整的九二共識之上。（多維新聞）

高孔廉表示，民進黨欺騙台灣民眾說九二共識是賣台、出賣主權，這根本是睜眼說瞎話，如果九二共識賣台，那在1992年時早就賣了，民進黨又如何能在2000、2004、2016、2020四次當選「中華民國總統」，他問道，「這個總統難道是中華人民共和國的台灣特首」？

高孔廉認為，2016年後，由於民進黨不承認九二共識，被中國大陸認為是破壞兩岸政治互信基礎，所以緊縮九二共識的意涵為「體現一個中國原則的九二共識」，他強調這是由於民進黨的台獨立場，與北京無互信所造成。

他也表示，國民黨從未接受過一國兩制，而當習五點提出一國兩制台灣方案後，民進黨立刻將九二共識與一國兩制畫上等號，他說，一國兩制是兩岸統一後的政治制度，而九二共識則是統一前的協商交流基礎，不應混淆。可惜北京未馬上駁斥，而是於兩周後才由國台辦發言人將九二年雙方往來函電全文公布，證明當年並未提一國兩制。

高孔廉認為，過去兩岸在九二共識，一中各表的基礎上，曾舉行過11次會談，簽署過23項協議，台灣也可參加世界衛生大會（WHA）、國際民航組織與國際刑警組織，還與新西蘭與新加坡簽署經濟合作協議，九二共識居功厥偉。

對於國民黨的兩岸新論述，高孔廉稱不能否定過去的成就，但必須在此基礎上，賦予新時代意義，並加以發揚光大。他也說，九二共識當中的一個中國，各自表述，目前大陸只要前4個字，而民進黨只要後4個字，民共都斷章取義，高孔廉強調，只有回到原汁原味的完整8個字，才是兩岸和平共榮的基礎。