AKB48 Team TP與台警聯手反毒品突襲K房　男客從未如此專心聽教

為了即將到來的學生暑假，台灣新北市警察局首度邀來AKB48 Team TP成員劉潔明、劉語晴，一同為反毒宣導，希望能讓學生過個健康的暑假，一行人還前往卡拉OK向民眾宣傳勿使用毒品的口號，民眾看到扮成女警的2名偶像藝人突然出現，紛紛上前合影，一旁也有民眾站在店外圍觀，讓警方順勢進行反毒宣傳。

新北市警察局昨晚（31日）配合市府衛生局人員，以及少年隊、交通大隊、婦幼隊、市刑大、保大，還出動警犬進行擴大臨檢，為了吸引年輕人的目光，更破天荒請來偶像團體AKB48 Team TP一同參與，出發蘆洲區長榮路上的卡拉OK進行宣導，讓在卡拉OK歡唱的民眾又驚又喜。

AKB48 Team TP成員劉潔明、劉語晴穿上警察制服化身女警，向在場民眾發送宣傳單，還呼籲年輕學生千萬不要吸毒，更以自己平時如何休閒紓壓，向學生分享經驗，也希望年輕朋友除了不吸毒，也不要深夜飆車，保護自己的安全。

AKB48 Team TP成員直闖K房讓客人又驚又喜（點圖瀏覽）▼

新北市警察局副局長艾鵬在行前會議上也向所有參與的警務人員表示，因應即將到來的畢業季，許多學校將開始陸續放暑假，而青少年有可能在暑假期間出入聲色場所，或是深夜外出遊蕩，希望能藉由主動維護青少年安全，讓年輕朋友遠離毒品、切勿飆車，也快樂健康度過暑假。

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