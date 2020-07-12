台準駐美代表蕭美琴稱崔天凱「可敬對手」　自詡戰貓回應大陸戰狼

被視為蔡英文親信、台灣現任國安會諮詢委員蕭美琴將於7月下旬正式出任駐美代表，她於日前接受中央社專訪表示，中國大陸駐美大使崔天凱是「可敬的對手」，同時期望未來在駐美代表一職能扮演「台灣戰貓」角色，發揮跟貓一樣的本事，在一個細小的空間找到出路。

蕭美琴將於7月下旬正式出任台灣駐美代表。（中央社）

蕭美琴除了與蔡英文交情甚篤之外，更在台灣政壇有着「貓奴」形象，因此面對未來可能的兩岸外交戰，蕭美琴以「貓」為比喻，認為貓具有「靈活、聰明又有智慧」的特質，外表看似柔軟、討人喜歡，但貓也非常獨立、有自己個性，不會任人擺佈。蕭美琴自言，她以「戰貓」自期，正因為對岸是匹「戰狼」。

蕭美琴除了與蔡英文交情甚篤之外，更在台灣政壇有着「貓奴」形象。（網上圖片）

中央社報道提到，未來蕭美琴將自費帶着4只愛貓同行，先前在搬家時，她一直找不到其中一隻愛貓，卻在箱子口被壓住的一隻箱子中找到，此事也使她認為，貓非常靈活，有辦法鑽入人們想不到的地方，而這也是台灣的外交處境，面對外界強大的力量壓制，台灣就是要找出外交出路，如貓的靈活與智慧一樣。蕭美琴說，中國駐美大使崔天凱是一位可敬的對手，外交手段非常圓融且有經驗，面對這個挑戰，她步步為營，「但貓有本事在一個細小的空間找到出路」。