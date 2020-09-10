國民黨大陸事務部主任左正東：兩岸敵意升高　通過海峽論壇弭歧見

9月8日，國民黨宣布由台灣立法院前院長王金平代表出席9月19日於廈門舉行的第十二屆「海峽論壇」，表示要在兩岸官方交流停擺的現在，「扛起重擔、為台灣發聲」。 對此，國民黨大陸事務部主任左正東強調，通過交流消弭兩岸之間的歧見，是國民黨此行的最重要目的。

對於海峽論壇的舉辦，台灣陸委會此前提出三項禁令，分別是禁止在台辦理海峽論壇相關活動，不希望台方人士參與視訊；禁止中央機關人員參加，不樂見台灣地方政府與會，呼籲民眾團體勿輕易參加；禁止參加消滅中華民國的民主協商、推動一國兩制台灣方案。而在國民黨確定由王金平代表出席後，陸委會又呼籲王金平等人應遵守兩岸人民關係條例規範，不能進行違法的合作行為、締結聯盟，或與陸方簽署協議、備忘錄等文書。同時也再度提醒出席者，參加具統戰性質的海峽論壇，「應注意台灣社會觀感」。

台前立法院長王金平將代表國民黨出席海峽論壇。（陳卓邦／多維新聞）

左正東在接受「中評社」訪問時表示，此次論壇，對大陸與台灣都不容易，這段時間因為疫情關係，很多交流活動都停止，就像海峽論壇歷年來皆在六月舉行，今年也因疫情延到九月。左正東說，台灣方面出席者需要隔離是很大問題，雖然陸方有項目檢疫通道，但回台灣後必須隔離14天，加上蔡英文政府的「國安五法」，以及陸委會說的很多話，都讓欲出席者心理上很大壓力。

不過，即便有種種困難，左正東強調，國民黨認為兩岸現在陷入緊張的氛圍中，不單單是戰爭邊緣，還因為接下來大陸究竟會不會終止ECFA，如果ECFA中斷，台灣很多產業都會受到影響。

左正東還說，目前在大陸的台灣人，也隨着兩邊敵意升高，面臨到很多壓力跟挑戰，因此國民黨必須要採取行動，透過交流來消弭歧見，這是國民黨此行最重要的目的。

民進黨中央與蔡英文政府對黨員與官員出席海峽論壇皆下達禁令。（陳卓邦／多維新聞）

當傳出王金平將代表國民黨出席本次海峽論壇後，台灣輿論即議論紛紛，綠營部份人士認為在全球一片抵制中共的浪潮下，國民黨還要出席海峽論壇，是反民主與「舔共」的代表；民進黨也發出聲明表示，嚴禁該黨成員出席海峽論壇活動，並稱此論壇為大陸統戰活動，與台灣民意背道而馳。