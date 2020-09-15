蔡英文：面對外來打壓，台灣不會低頭

危地馬拉、洪都拉斯及尼加拉瓜駐台大使館在9月15日舉辦「中美洲獨立199周年紀念酒會」，台灣總統蔡英文出席並致詞。 蔡英文說，台灣會全力以赴，發揮實力並透過各種形式，與各個友邦及國際社會一起分享自由、維護自由。她還表示，過去艱辛的民主化道路，讓台灣更加珍惜現在的成果，面對外來的打壓，台灣更不會低頭。

中美洲獨立199周年紀念酒會，危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜及中華民國國旗飄揚。（陳卓邦／多維新聞）

這場紀念酒會，包括美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）等多國駐台使節均出席。蔡英文致詞時表示，2020年在疫情的挑戰下，9月15日的這場紀念活動更加富有意義，「除了代表中華民國台灣，向中美洲友邦獻上最誠摯的祝賀」，她也謝謝大家與台灣合作，共同克服疫情的難關。

蔡英文強調，遙遠的地理距離從不是障礙，嚴峻的國際疫情也不曾影響台灣跟中美洲友邦的交流，她細數近來台灣和中美洲三國的交流經驗，直指台灣與中美洲的交流，並沒因為疫情而造成中斷，反而加深了鏈接，雙方關心彼此的防疫情形、分享防疫物資和經驗。

蔡英文感謝中美洲的友邦，長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲，並期待未來台灣跟中美洲友邦，在各領域的合作都能持續深化交流，創造更豐碩的成果。（陳卓邦／多維新聞）

蔡英文說，今天大家在此相聚，也是因為共同的民主自由信念，199年前中美洲人民反對殖民壓迫、爭取自由，脱離殖民統治的歷史，台灣感同身受，過去艱辛的民主化道路，讓台灣更加珍惜現在的成果，面對外來的打壓，台灣更不會低頭；為了捍衛民主，台灣將全力以赴，持續發揮實力，透過各種形式與友邦和國際社會，一起分享自由、維護自由。

蔡英文也感謝中美洲的友邦，長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲，並期待未來台灣跟中美洲友邦，在各領域的合作都能持續深化交流，創造更豐碩的成果。

瓜地馬拉大使葛梅斯致詞則說，「為我們美麗的島嶼和山脈自豪，為我們的文化和傳統感到自豪」，但最讓中美洲自豪的是自己的人民。他指出，危地馬拉、洪都拉斯和尼加拉瓜共有超過3,400萬人民，中美洲人民勇於在逆境中表現韌性，且總是願意以大笑來歡迎朋友。

葛梅斯指出，如今危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和理念相同國家，比以往任何時候都更加與台灣團結一起，並捍衛自由。（陳卓邦／多維新聞）

葛梅斯強調，在這些朋友中，中美洲擁有的最好朋友就是台灣，強調中美洲將永遠是台灣的最佳好朋友，多年來台灣已展現與中美洲的聯盟既堅強又持久，併為中美洲人民努力維護及促進和平，「任何台灣人來到我們的國家，都可以看到一個大笑容」。