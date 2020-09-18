台文化部規劃國際影音平台陷入爭議延後開台　將由誰接手 ？

台灣文化部規劃的國際影音平台原定明年元旦開播，但先前因委託公視爆發進程爭議、更有3名公視高層為此辭職，最終文化部宣布終止委託案。據《自由時報》報道，中央社與央廣都有意爭取，但文化部長李永得表示，目前沒有屬意的運行團隊，並表示將延期2至3個月開播。

台灣文化部長李永得（中持麥者）很重視國際影音平台的進度。（袁愷勛攝）

台灣文化部為推動「發展國際數位傳播計劃」，預計2020年規劃要成立國際影音串流平台，希望能創建管道向國際發聲、傳達台灣的文化與價值，4年經費高達58億。但是先前文化部委託公視辦理卻傳出進程不正義、公視淪為大外宣等爭議，當時就有聲音指出如果要做外宣應該讓中央社或央廣來處理。

最終公視雖表決通過但3名高層當場辭職，但文化部最終仍宣布終止國際影音平台委任公視。日前台灣行政院已核定前導計劃新台幣3,800萬元新台幣的預算，但究竟要以何種形式、委託什麼團隊還未有定論。

台灣公共電視（公視）多位董事對公視接受蔡英文政府指示成立國際頻道計劃有爭議，質疑此舉是在做「大外宣」。包括總經理在內的三位高層人員為此宣布請辭。（資料圖片）

李永得日前透露，國際影音平台原定2021年元旦開播會比原來預定的時程慢2到3個月，目前仍沒有屬意的運行團隊。他指出，可能運行的方式包括公開招標或委託現有的公法人單位，還有一種是另外新成立一個基金會，在政府經費使用許可的範圍內成立新平台，但第三者可行性不大。

李永得透露，行政院已核定第二預備金約3,800萬元，作為國際影音平台前導計劃經費。李永得表示，每一種方式都是各有利弊，例如公開招標會牽涉到獲得前導計劃的單位，是否以後就直接成為國際影音平台的營運單位。

李永得指出，前導計劃是短期的，但是日後每年10億元的經營大家就反對通過招標的方式，因為有不確定性。至於委託公法人的選項，李永得回應，目前三個公法人單位，公視、央廣與中央社來看，則是沒有一個可以單獨完成這個任務。

李永得表示，影音與國際是兩個最關鍵的要素，目前看來似乎有許多海外特派記者的中央社與有較強影音製作團隊的公共電視較具優勢，但也不代表央廣就出局了。是否可以三個單位合組國家隊？李永得不置可否，只透露將來如果前導計劃跟平台經營的單位不同，怕會有銜接問題，這部分仍舊無法突破。