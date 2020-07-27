台灣公視擬設國際影音平台遭質疑成政府「大外宣」　三高層請辭

綜合台媒報道，台灣公共電視（公視）今天（27日）召開臨時董事會，多位董事對公視接受蔡英文政府指示以10億元（新台幣，下同）成立國際頻道計劃有爭議，質疑此舉是在做「大外宣」。臨時董事會上多位董事砲轟公視經營高層，包括總經理在內的三位高層人員為此宣布請辭。

台灣公視今天上午召開臨時董事會，總經理曹文傑（左）、執行副總經理謝翠玉（中）及新聞部經理蘇啟禎（右）當場請辭。（中央社）

據聯合新聞報道，公視目前正處於董事長空窗期，由董事會看守，但早前爆出公視未報備董事會就接受政府指示開辦「國際影音平台」。引發多位公視董事強烈反彈，質疑「國家的手深入公廣集團」，要求總經理曹文傑於今天臨時董事會說明。

今天從上午11時開會，多位董事砲轟公視經營高層，會議開至今天下午2時30分左右，由於董事質疑聲浪大，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎當場宣布請辭。

最終公視臨時董事會議以11比4通過「國際影音平台」前導計劃，針對公視董事會的決議，台灣文化部晚間發表聲明表示，後續推動「國際影音平台」政策方向不變，關於公視所提「國際影音平台」前導計劃後續推動，為了避免政府干預公視之疑慮再起，文化部將再審慎完整的評估。

台灣文化部長李永得21日受訪表示，公視國際影音平台2021年將成立，並指出國際影音平台非頻道，是依當前網路趨勢，製作全英文網路影音、節目，向國際介紹台灣，內容製作都由公共電視決定。（中央社）

中央社早前引述台灣文化部長李永得表示，公視國際影音平台2021年成立，文化部向行政院爭取第二預備金新台幣4500萬元為前導計劃經費，提4年公共建設計劃，每年預算10億元，等同增加公視預算。他說，國際影音平台非頻道，是依現在網路趨勢，製作全英文網路影音、節目，向國際介紹台灣，內容製作都由公共電視決定。

不過據在公視送給文化部的4年計劃中，寫明成立國際頻道的目的是：（一）後疫情時代，國家整體傳播策略之推動；（二）突破中國壓力，打造照外傳播台灣觀點和視角之國際平台；（三）向全球傳達我國之文化與價值，展現內在軟實力；（四）讓台灣走向世界，讓世界看見台灣。因此引發外界質疑「國家的手深入公廣集團」。有公視董事更指出公視不是政府電視台，不不可矮化為「大外宣」單位。

據了解，公視為台灣七家無線電視台之一，是依據中華民國《公共電視法》而成立之獨立經營且全民共同擁有的公共媒體。於1990年開始籌備，至1998年7月1日正式開播，目前擁有3個電視頻道和1個網絡頻道。