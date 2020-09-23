陳同佳案｜台陸委會喊話港府：人在你們手上　趕快把人送過來

觸犯《逃犯條例》修訂的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月因洗黑錢案出獄，當時曾公開表示會到台灣自首，惟至今近一年仍未成行。特首林鄭月娥22日表示，在香港法律上，港府並無基礎可就此事再作跟進。但她指，陳同佳至今仍願意赴台承擔法律責任，若有需要，特區政府十分願意提供協助。 對此，台陸委會稱，「人在你們（香港）手上」，台方設立的聯繫窗口已經等了一整年，「趕快把人送過來」。

陳同佳（左）在香港出獄後表明有意願赴台投案。（資料圖片）

近日一直為陳同佳代言的香港牧師管浩鳴表示，陳同佳仍有意赴台自首，而受害人潘曉穎的母親則呼籲陳同佳赴台投案，說台灣已建立了特別窗口，陳同佳登上飛機即可投案，要求對方交代確實投案日期，希望儘快有公道，令女兒可以安息。

9月22日，林鄭引述協助陳同佳的管浩鳴指，陳同佳現時仍然願意赴台承擔法律責任，但過去因政情、疫情問題，社會未能就此事展開討論，當兩地人員往來許可後，如陳同佳願意到台灣接受制裁，特區政府可以提供協助。至於港府角色，林鄭月娥指，陳同佳出獄後已是自由人，在本港司法管轄區內政府「無咩可做」，亦看不到由特區政府出面有何好處，因為政府最近就其他事與台灣方面溝通，都取不到甚麼回應，她希望繼續透過管浩鳴或其他有心人協助陳同佳到台灣。

針對林鄭上述說法，台陸委會發言人邱垂正9月22日強調，「人在你們手上」，此案重點是港府的責任感和陳同佳的真實意願。

他說，台方設立的聯繫窗口已經等了一整年，現今未收到相關訊息，「趕快把人送過來」。