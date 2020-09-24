台灣智庫民調：僅2%台人認為自己是「中國人」

台灣立法院將於本會期成立修憲委員會。對此，台灣智庫今天（24日）發佈關於台灣人族群認同的最新民調，根據民調結果，高達62.6%認為自己是台灣人，僅有2%認同自己為中國大陸人，而還有32.6%者認同自己同時身為台灣人與中國大陸人；假使若民眾僅能認同台灣人或中國大陸人，則高達86%民眾認為自己是台灣人，僅6.3%說自己是中國大陸人。

台灣人高度認同自己為「台灣人」。（台灣智庫）

除族群認同的民調之外，對於民眾是否支持台灣對外優先以「台灣」名義參與國際組織與活動，有48.1%民眾非常支持、還算支持者也有32.4%，不太支持者則只有5.9%、非常不支持者則是6.1%。

以民調看來，台灣民眾高度支持以「台灣」名義，參加國際組織與活動。（台灣智庫）

《中華民國憲法》目前以「固有領土」來定義台灣的領土，但這與泛綠支持者認定的實際治理現狀不符，假使未來修憲將領土範圍明定為「目前憲法效力所及之台澎金馬等地區」，台灣有45%民眾非常同意、37.1%還算同意，僅有3.1%不太同意、2.1%非常不同意；至於是否保留《憲法》中的「省政府」層級，僅有6.7%認為非常有必要、11.8%認為還算有必要；而27.3%認為不太有必要，高達41.5%則認為完全沒必要。

除了聚焦在憲改議題中的「國家正常化」議題，民調也詢問民眾，是否以憲法層級來排除「境外敵對勢力」對台灣高科技資通產業發展的干預。對此，民調有38.7%表示非常支持，30.5%民眾還算支持；不太支持者有9.8%、5.9%非常不支持。另有63.8%民眾認為中國大陸就是所謂的「境外敵對勢力」。

隨着台灣有望再度進到難得的「憲改」時刻，台灣智庫則發佈最新民調，並指出台灣民眾對於「國家正常化」的高度意願。（譚英瑛／多維新聞）

台灣智庫今天召開「推動國家正常化」修憲民調記者會，邀請台灣智庫副首席執行官董思齊、台灣東吳大學法律系胡博硯教授、台灣教授協會代理會長陳俐甫教授與民進黨立委蔡易餘、陳亭妃與會進行評論。

對於民調結果，胡博硯則表示，今日台灣人認同自己的台灣認同，相較於10、20年前顯著，在《憲法》本文中，「台灣是沒有定位的」，是到了《憲法》增修條文才對台灣有所定位；不過《憲法》增修條文當時是為了因應動員戡亂時期臨時條款後的兩岸關係所制定，但30年過去，兩岸關係變化極大，如今台灣需要重新查看既有的兩岸關係架構是否足以維繫過往至今的兩岸關係脈絡。而當前既不處在1947年或1991年的時空環境，胡博硯認為台灣需要一部合乎台灣社會與當下時代精神的憲法。

即便依照現行修憲規定，除了修憲需先經1/4立法院立委席次提出，再經過3/4立委出席投票與決議後，再經過超過966萬的公民投下同意票後才算通過，民調卻指出，僅有31.6%民眾認為修憲門檻過高，超過半數（50.7%）民眾認為目前憲改門檻不會太高。

陳亭妃則說，本次民調顯示多數民眾均認同自己是台灣人，現行《憲法》卻產生認同上的混淆，導致推動憲改議題的困難，像是國民黨立委陳玉珍稱自己是「中華民國福建省金門縣人」，金門酒廠所釀製的酒卻稱自己是「Made in Taiwan」，基於台灣已是個「主權獨立國家」，她覺得未來憲改討論的應不是統獨問題，而是如何成為一個「正常的國家」。

本次調查是由台灣智庫民調中心於09月15日至17日進行，並針對全台22縣市年滿18歲以上之民眾，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，有效樣本1074人。在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。