台漁船遭日本公務船衝撞　船長籲政府應強硬捍衛漁民權益

台外交部長吳釗燮9月28日列席台立法院外交及國防委員會，接受立委質詢。面對台灣宜蘭蘇澳籍漁船「新凌波236號」9月27日在釣魚島海域遭日方公務船衝撞受損一案，吳釗燮表示，已向日方提出非常明確的關切，不能有任何不當舉措影響台灣漁民捕魚權益。

台外交部長吳釗燮於當地時間9月28日列席台立法院外交及國防委員會，接受立委質詢。台灣宜蘭蘇澳籍漁船「新凌波236號」9月27日在釣魚島海域遭日方公務船衝撞受損一案，吳表示，台灣已向日方提出非常明確的關切，不能有任何不當舉措影響台灣漁民捕魚權益。 （中央社）

台外交部9月27日晚間發佈新聞稿表示，9月27日下午2時，台灣宜蘭蘇澳籍漁船「新凌波236號」在東經123度15分、北緯25度48分，與日本海上保安廳公務船「KURIMA」（PS32）發生擦撞，船員均安，台灣方面立刻派遣海巡署船艦馳援，9月28日清晨已護送回台。

吳釗燮對此表示，台灣接獲資訊後，就是要確保台灣漁民權益，因此台海巡署船艦立刻出動馳援，期間也和台漁業署密切溝通，9月28日清晨已護送漁船回到台灣，目前仍在須釐清事實的階段。

吳釗燮指出，已向日方提出非常明確的關切，就是不能有任何不當舉措而影響台灣漁民捕魚權益，相關事實還在釐清當中，釐清後才會知道責任歸屬。

蘇澳籍漁船「新凌波236」9月27日在釣魚島海域遭日本公務船衝撞，船長陳吉雄（圖）9月28日返港說，當時只是要進入釣魚島外海12浬內撿拾漁具，就在沒有被示警情況下遭撞，日方罔顧台灣漁民生命與財產安全。 （中央社）

有國民黨立委質疑吳釗燮的立場對日是否畏畏縮縮，他回應強調，事實都還在釐清，不能說他畏畏縮縮，而因為台灣相關政策正確，過去四年多來，台灣漁船沒有一艘被日本扣押，目前因為事實尚未釐清，他不會譴責任何一方，但他也沒有畏畏縮縮，「因為他一向都替漁民說話」。

此外台行政院長蘇貞昌9月28日受訪時表示，台灣漁船在合法作業時，不允許受到不正當的對待，政府也將在了解情況後，要求日本說明現場情況，且不得對台灣漁民有任何不當行為。

在「新凌波236號」傳出遭到日本公務船撞擊之後，國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙也特別慰問該船船長。（宜蘭縣政府）

「新凌波236」於9月27日下午在釣魚島周邊海域，被日本海上保安廳巡邏艇認定違法作業，要求離開，之後兩船碰撞，幸好兩船人員均平安。

面對日方認定是違法作業，「新凌波236」船長陳吉雄表示，船在海上作業時均沒有進入到釣魚島12浬內，但後因海流很強，漁具被衝入釣島12浬內，而船也僅是將船開入撿拾漁具，日本公務船卻在沒有示警情況下，衝擊漁船，導致該船部分船體受損。

陳吉雄認為，日方如此行為根本罔顧台灣漁民生命與財產安全，政府應該要強硬捍衛漁民權益。而蘇澳區漁會理事長蔡源龍也指出，假使日本沒有為自身行為合理交代，漁會不排除將率領漁船到釣魚島海域抗議。

對於此次衝突，國民黨則以新聞稿呼籲日本，應在與「中華民國的友好基礎上」，繼續遵守於馬政府時期簽訂的「台日漁業協定」。國民黨更表示，國民黨珍惜與日本政界長期友誼，希望日方謹慎處理此事，往後避免再生枝節，造成雙方民間誤會。

除了向日方喊外之外，國民黨也表示，釣魚島周邊水域本為台灣人合法捕魚場域，呼籲民進黨政府儘速通過外交管道，釐清事件原委與責任歸屬，以及當時政府的護漁措施，畢竟民進黨政府有責任確保釣魚島水域漁權與人民的人身安全。