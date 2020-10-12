【因禍得福】台男跌傷脫臼就醫驗出早期雙腸癌　醫生感歎仲有得醫

台灣宜蘭縣一名楊姓男子，日前因為意外跌倒造成右手脫臼，他到醫院接受治療時，獲悉可以進行大腸癌免費篩檢。他選擇順便接受篩檢，結果顯示大腸出現兩處不同地方癌變，連醫生都驚呼非常罕見。 好在楊男腸癌尚屬早期階段，院方實施手術順利將腫瘤切除。醫生指出，若非脫臼讓他到醫院就醫，順道接受腸癌篩檢，楊男可能會因此錯失早期治療的時間，直到病情惡化才發現。

楊男的腸癌順利經手術切除。（ETtoday）

根據《ETtoday》報道，宜蘭楊姓男子跌倒右手脫臼送醫，骨科醫師在協助骨頭復位後，傷勢已無大礙。過了一周，楊男回門診追蹤時，醫師提醒他可以免費進行大腸癌篩檢，沒想到順便做個篩檢，卻真的篩出兩個初期大腸癌，所幸接受治療後，病灶已切除，讓他深感幸運。

楊男就醫醫院的大腸直腸外科余姓主任表示，一次篩出兩個大腸癌，是非常罕見的狀況，楊男的腫瘤分別位於大腸的20厘米與40厘米處，大小分别为2厘米和3厘米，幸運的是手術切除範圍還能控制在30厘米內，而若兩顆腫瘤相距太遠，可能需要切除更多大腸，使剩餘的大腸功能受到影響。

+ 4 + 4 + 4

醫生表示，由於大腸癌初期通常沒有症狀，必須仰賴定期篩檢才能找到病灶，楊男在未接受篩檢前，沒有任何不適症狀，若非右手受傷讓他到醫院就醫，順道接受腸癌篩檢，他可能會因此錯失早期治療的時間，直到病情惡化才發現。

+ 13 + 13 + 13

醫生同時指出，大腸癌若能早期發現，其實是目前較容易治癒的癌症，平均來說，早期治癒率高達85%至100%，而晚期治癒率則只有20%。楊男的大腸癌因為發現得早，因此只需接受手術治療，連預防性化療或放射治療都不需要，術後也只需定期回診追蹤即可。

（ETtoday）