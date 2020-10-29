吳宗憲注射流感疫苗疫苗後暈眩4天　直呼「後悔」

台灣流感疫苗出現76宗不良反應事件，台灣疾管署27日通報指，截至26日，已有4名年齡介乎62歲至77歲者在接種流感疫苗後死亡。流感疫苗風險引起社會關注。 台灣藝人吳宗憲早前也注射了流感疫苗。他在26日於Facebook上開直播透露，自己打完後連續暈眩多日，不舒服程度讓他直呼自己「後悔」打疫苗。

吳宗憲26日在錄節目《綜藝大熱門》之前，特意開直播和粉絲互動，他說明自己前幾天打了流感疫苗，之後整個人呈現「很昏的狀況」，甚至到了需要人攙扶的程度。

吳宗憲說，自己出現暈眩的狀況，已經3、4天；他有打電話回診所，告知自己的身體狀況，醫師讓他回診，但是因為工作太忙沒空。他稱，自己原本身體狀況很好，沒想到這次打完流感疫苗，身體竟然出現這樣巨大變化。

吳宗憲直播截圖。

對此，《中國時報》引述專家指，吳宗憲的症狀聽起來像眩暈，眩暈可大可小，可以是周邊型的，和內耳平衡或周邊神經有關；但嚴重也可以是中樞型的，就和小腦中風有關。「如果3、4天都嚴重暈眩，要很小心會不會是中風，因為這種暈眩通常不太會改善。」專家還稱，吳「應該趕快去急診，而不是直播啦」。

對於4人接種流感疫苗後死亡，台灣疾管署早前曾開記者會指，初判這4人死亡「與自身慢性病較有相關」，建議維持現行的流感疫苗接種政策。

另一方面，韓國連日有數十民眾接種流感疫苗後死亡，且涉事兩款疫苗之一是法國賽諾菲出品，即台灣所使用的疫苗。對此，台灣疾管署表示，韓國調查結果顯示，該國死亡案例與接種流感疫苗無關，仍繼續執行接種計劃。