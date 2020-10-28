流感疫苗來自涉事藥廠家長急叫停　有學校接種數字跌至不足一半

南韓及台灣近日接連出現接種流感疫苗後死亡的病例，新加坡更於日前宣布，決定暫停使用其中兩款涉事藥廠生產的疫苗。不少家長更是憂心忡忡，紛紛向學校查詢疫苗來源，有校長指，校方的疫苗來自涉事的法國賽諾菲（Sanofi）藥廠，不少家長臨急叫停注射，令學生接種數字跌至不足預期一半！

行政長官林鄭月娥今日（28日）率領多名司局長接種季節性流感疫苗，並呼籲市民及早接種。（政府新聞網）

南韓、台灣現死亡案例 林鄭呼籲及早接種

南韓近日相繼出現接種流感疫苗後死亡的案例。截至27日，已累計超過50宗個案。據悉涉事疫苗除了來自南韓藥廠，如GC Pharma、南韓生技公司SK生物科學（SK Bioscience），亦包括法國藥廠賽諾菲（Sanofi）。

台灣近日亦出現逾70宗注射流感疫苗後的不良反應事件，更有4宗死亡個案，年齡介乎62至77歲，其中3人曾接種法國賽諾菲藥廠的流感疫苗。台灣疾管署表示，死亡個案與其自身慢性疾病較為有關，並建議維持現行的流感疫苗接種政策。

行政長官林鄭月娥今日（28日）率領多名司局長接種季節性流感疫苗，她表示，新冠肺炎全球大流行，同時患上流感與新冠肺炎的人士或會出現更嚴重病情，呼籲高危群組盡早接種，避免感染流感及其併發症。

佛教慈敬學校校長范秀琪表示，該校為學生注射的正是來自涉事藥廠賽諾菲（Sanofi）的疫苗（VaxigripTetra）。（受訪者提供）

多校發通告列明疫苗來源 接種數字急跌

隨著20／21季度各項疫苗接種計劃已全面展開，不少家長對疫苗的安全顯得憂心，紛紛向學校查詢疫苗來源。佛教慈敬學校校長范秀琪表示，該校為學生注射的正是來自涉事藥廠賽諾菲（Sanofi）的疫苗（VaxigripTetra）。她又指，不少家長臨急叫停，不讓子女接種疫苗。「原本有526人交同意書，最後只有217人進行疫苗注射，並有31人接受噴鼻式注射。」

學校發出的相關通告：

有不少參加計劃的學校，為學生接種疫苗的醫療機構，均有採用來自涉事藥廠法國賽諾菲（Sanofi）的流感疫苗，北角官立小學、香港學生輔助會小學等早前向家長發通告，表示學校提供的四價流感疫苗正是來自賽諾菲。

博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學向家長發通告，表示獲外展公司「華光兒科」通知，學童接種之流感疫苗是由衞生防護中心提供之四價流感疫苗，即是由德國藥廠葛蘭素史克（GSK）提供的注射式疫苗 FLUARIX TETRA。

此外，聖保祿天主教小學同樣向家長發通告，表示學校已向莊柏醫療中心查詢，指疫苗來自葛蘭素史克有限公司（GSK），以釋除家長疑慮。

醫生籲無需擔心 建議繼續接種

本港市面「一針難求」，全科醫生鍾偉傑今年亦有提供免費流感疫苗接種服務，他建議家長無需過分憂心。「我覺得唔需要擔心，同埋政府澄清咗，香港冇入到南韓涉事批次。當出面冇晒針，如果學校可以打，就算係Sanofi（賽諾菲）廠，都建議家長接種。我自己醫療中心都打咗超過2000針Sanofi（賽諾菲），暫時都冇不正常副作用。」

兒科專科醫生陳欣永指，南韓出現死亡案例後，不少家長致電診所查詢疫苗來源。他補充，直至現時為止，香港並無出現相關嚴重拼發症個案，所用的疫苗亦與南韓涉事批次不同，家長大可放心。「而家韓國出咗問題，其實好奇怪，會唔會由當地嘅物流、儲存問題引發，暫時冇人解答到。衛生防護中心都冇指引叫我哋唔去接種某啲藥廠嘅疫苗，香港沿用嘅藥廠都係好可靠。疫苗選擇大家可以放心，亦都建議繼續接種。」

衛生署：本港疫苗與南韓屬不同批次

就本港流感疫苗問題記者向衞生署查詢，該署回覆指根據藥物註冊紀錄，本港沒有由南韓製造的流感疫苗，至於有報道指南韓使用一間法國藥廠製造（Sanofi賽諾菲）的流感疫苗，衛生署已聯絡香港賽諾菲，並得知本港進口使用的疫苗批次與南韓使用的不相同。該署至今沒有收到接種賽諾菲的流感疫苗後出現不良情況的報告。

衞生署指十分關注有關事宜，會繼續與世界衞生組織及南韓當局了解情況。根據世界衞生組織及南韓衞生當局提供的資料，經當地的流行病學及死因調查的資料顯示，暫時沒有證據指南韓出現的死亡個案與接種流感疫苗有直接因果關係，並會繼續密切留意事件的發展。

按圖即睇打針注意事項：

賽諾菲：未發現全球疫苗有任何品質或安全性問題

賽諾菲發言人回覆記者查詢時表示，供應本港使用的流感疫苗全部批次皆與台灣及韓國所使用的批次不同。進口香港的流感疫苗所有批次，均符合賽諾菲巴斯德的嚴格品質檢測程序標準，並通過獨立的歐盟官方藥品管制實驗室檢驗認證。

就著南韓的疫苗事件，賽諾菲表示，涉事的流感疫苗所有批次僅分配給韓國市場使用，與香港銷售之流感疫苗批號完全不同，尚未發現在2020年北半球流感季節，全球分發的流感疫苗有任何品質或安全性問題。

對於新加坡政府暫停施打包括賽諾菲巴斯德在內的兩款流感疫苗一事，賽諾菲表示將與新加坡政府密切合作，盡快回復接種計劃。目前已知在新加坡未有任何流感疫苗相關不良反應。

賽諾菲又指，自今年九月開始向私家醫生、私家醫院及公營醫療機構供應新一季流感疫苗，至今未接獲任何涉及有關產品之不良反應報告。如接獲任何不良反應事件，賽諾菲將按照標準程序，立即通知總部，並依法規通報香港衞生署，配合當局的調查及跟進工作。

按圖即睇打針後4大警號：

打針後留意4大警號

鍾偉傑醫生提醒家長，在帶孩子注射任何疫苗之前，要先注意孩子的身體狀況。「如果有輕微感冒徵狀，少少喉嚨痛、鼻水、咳，其實係可以打疫苗；但若然有發燒，就唔建議打。」

他又建議，家長帶孩子打針時可多加留意診所設施。「可注意診所用啲咩雪櫃去儲存疫苗，究竟係普通家用雪櫃，定係一啲專門儲存疫苗嘅雪櫃？儲存時有冇咩安全措施？如突然停電，有冇啲安全警報系統，令診所職員時時刻刻都知道疫苗係保持喺2度至8度之間？呢樣係非常之重要。」

鍾醫生補充，百分之5至10的孩子在接種疫苗後會出現針口紅腫、輕微發燒，屬正常現象。「但若然係發高燒，發得好急，食退燒藥又唔退，或者有其他極度唔舒服嘅情況，例如嚴重頭痛、嘔吐、出疹，唔係正常打完針嘅疫苗反應，就要及早求醫。」

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