【維也納恐襲】台外交部：基於「人權立國」理念表達譴責

奧地利維也納周一（2日）晚間在發生恐怖襲擊事件，造成至少17人死傷的慘劇，其中一名槍手遭奧國警方擊斃，其餘疑犯仍在逃亡。 台灣外交部發言人歐江安今日（3日）在記者會上，就事件表達關切，稱台灣基於「人權立國」理念，重申反對任何仇恨攻擊，譴責恐怖攻擊對民主社會的傷害，一貫主張透過對話解決歧見。

歐江安表示，奧地利警方還在追捕逃逸的恐怖份子，相信這次恐襲的動機不久會更明朗，而近來在歐洲陸續發生恐怖攻擊事件，已引起國際社會普遍關切。

她指出，據台灣駐奧地利代表處回報，台灣旅奧僑民均未受恐襲傷害，外交部將持續關注奧地利情勢發展，並與台相關單位保持密切聯繫，隨時對台灣旅奧僑民及在台灣境內的外僑提供必要協助，確保民眾安全。

同日，台總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文知道這不幸事件後，指示外交部表達政府對不幸遇難的奧國民眾及家屬誠摯的哀悼慰問之意。他也代表台灣政府譴責相關恐怖暴力行為，並表達台灣對奧國政府與人民的支持。

此外，台外交部政務次長曾厚仁奉台外交部長吳釗燮指示，上午致電奧地利駐台代表陸德飛（Roland Rudorfer），代表台灣政府與人民對遇難的奧國民眾及家屬表達誠摯哀悼慰問，也嚴正譴責這次恐怖攻擊，並願在這艱難時刻，與奧地利人民團結一起。

陸德飛回應表示，誠摯感謝台灣政府在第一時間表達關心慰問，願即回報維也納，奧地利警方正積極緝捕疑兇，後續發展將與台灣保持聯繫。