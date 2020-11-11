美日等支持台灣出席WHA　台「友邦」巴拉圭噤聲引關注

世界衛生大會（WHA）11月9日至14日以視訊方式復會，目前已進入第2天議程，在A、B兩個委員會分別有美國、日本、伯利茲、斯威士蘭、尼加拉瓜、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯、瑙魯、危地馬拉、帕勞及馬紹爾群島共11個國家發言時直接提到台灣。不過，台灣邦交之一的巴拉圭發言時，未提及支持台灣。

伯利茲率先重申支持台灣以觀察員身分參與WHA，隨後斯威士蘭發言時指出，世界衛生組織（WHO）做為國際衛生協調平台，卻依然繼續排斥台灣，主持會議的挪威籍主席拉森（Bjørn -Inge Larsen）則在此時突然卡掉畫面，直接中斷斯威士蘭的發言。拉森提醒斯威士蘭及伯利茲，以及接下來的發言者僅談會議議題，「不要談觀察員的問題」。

值得注意的是，台灣邦交之一的巴拉圭發言時，未提及支持台灣。先前，巴拉圭遭台灣輿論擔憂，是否為台灣在拉丁美洲地區，「邦交不穩」的名單之一，如今挺台發言未見巴拉圭，則又再度引發部分台灣輿論的關注。

蘇貞昌早前表示，台灣如果能夠參加世界衛生大會，將可以分享台灣經驗，台灣也願意做貢獻。（中央社）

而美國衛生部全球事務辦公室主任格瑞斯比（Garrett Grigsby）表示，台灣在對抗疫情上取得亮眼的成績，了解台灣如何防疫，對面臨新一波疫情的會員國很有幫助，不讓台灣以觀察員的身分參與WHA只會造成反效果。日本發言代表則指出，考慮到疫情全球大流行，一國難以獨自應對，因此全體應合作交流訊息與知識，並特別指出必須考量成功應對疫情的區域，例如台灣，全球公衛不應該留下地理缺口。

台行政院長蘇貞昌11月11日接受媒體訪問時，台灣有很好的經驗，可以跟世界各國分享，如果能夠參加世界衛生大會，這是個很有意義的場合，能夠跟大家來分享很有意義，台灣也願意做貢獻。蘇強調，很多的台灣邦交、友台的國家都幫台灣講話，台灣非常感謝，但卻被制止發言，這非常不對，會激起更多國家、友台人士幫台灣仗義執言，台灣一定繼續努力，台灣一定願意為世界的衛生、公衛及相關人類的健康做貢獻。