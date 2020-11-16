不滿被標「中國籍」狀告挪威政府　台生敗訴計劃訴至歐洲人權法院

一群在挪威的台灣留學生因不滿居留證的國籍被標註「中國」，網上眾籌控告挪威政府。今年4月，一審法官以符合「一中政策」為由，判決原告一方敗訴。案經上訴後，近日遭最高法院駁回。 這群留學生稱，現計劃上訴至歐洲人權法院。台灣外交部周日（15日）表示，此為人權案件，將透過「台歐盟人權諮商會議」積極交涉；若留學生決定提告至歐洲人權法院，外交部將提供協助。

「在挪台灣人國籍正名運動」Facebook專頁近日發文表示，挪威最高法院以「顯無理由」駁回他們10月所提上訴，且無視出庭辯論請求及公平審判權利，因此他們計劃上訴歐洲人權法院。

在挪台灣留學生的居留證，由挪威移民局所核發。 其中，他們的國籍（statsborgerskap）一欄顯示為「Kina」，即中國。（眾籌頁面）

帖文指出，挪威是歐洲人權公約締約國。公約規定，締約國國內救濟途徑用盡後，當事人可上訴歐洲人權法院、主張公約所訂定權利，但必須於相關國家最高法院判決後6個月內向歐洲人權法院提出。他們還將尋求歐洲其他國家專精於人權法的律師協助。

台灣外交部表示，國籍涉及當事人身份權益及實質法律利益，挪威政府將台灣留學生錯誤標註為「中國」籍，是違反當事人權益的人權案件；挪威法院以「不具實質損害」為由裁判駁回留學生抗告，外交部對此表示高度遺憾。

台灣外交部發言人歐江安。（資料圖片）

此外，台灣外交部又稱，挪威法院於訴訟過程中，未提供受影響的台灣留學生出庭聲辯或後續救濟的機會，台灣外交部對此表達嚴正關切，已訓令兼轄挪威的駐瑞典代表處於第一時間再度向挪威政府抗議。

台外交部說，台灣不是中華人民共和國一部份，挪威對台灣留學生的國籍標註是重要人權議題，外交部將持續協助受影響的學生爭取應有權益。

（綜合報道）