「館長」涉以「螺紋保險套」諷台網紅羅文　判拘役20日

早前遭槍擊的台灣知名網紅「館長」陳之漢近日再陷法律糾紛，其被另一名有「公民老師」之稱的網紅羅文（本名羅碩文）指控直播時利用「螺紋保險套」來諷刺他。館長先是否認犯罪，後再改為認罪，「我嘴賤就負責任」。 台北地院周三（23日）依妨害名譽判他拘役20日，可用2萬新台幣（約5584港元）罰款代替刑罰，該案可上訴。

事源羅文與館長政治立場不同，其中羅文於去年7月9日發片批評館長是「新民粹型領袖」、「綠色麥卡錫主義」等。館長在先前開庭時曾作無罪答辯，表示直播時有網民告知其羅文拍片罵他，惟他根本不認識羅文，於是為了取悅觀眾，便隨手拿起電商即將推出的「螺紋保險套」罵了一通，強調其性質是網紅、表演藝人的發言而非侮辱羅文。

羅文（左）指控館長（右）在直播時利用「螺紋保險套」來諷刺他。（Facebook）

館長又稱，其經紀人和廠商口頭約定由泰國廠商負責生產保險套，惟由於疫情關係，延誤多久上市仍未知，只確定會在明年上市，保險套也會掛他的姓名。惟他同時表示，經今次事件後備感晦氣，故未來上市未將「螺紋保險套」放入銷售產品中。

檢方認為，館長直播相當鮮明，惟罵「螺紋保險套」時顯然特別激動，不僅事前宣告針對特定對象、以擦邊球方式隱射，更曾稱「你告我啊！誰告我誰是王八蛋！」，認定涉罪明確，故起訴。館長之後強調他沒做錯事，只是與觀眾互動，但他明白已觸犯法律，便乾脆認罪，又曾稱：「現在直播也變得比較保守，這件該怎麼判就怎麼判，我嘴賤就負責任。」

最終法院審理後認為，館長本於發洩情緒的動機、目的對羅文發表人身攻擊言論，客觀上達到貶損羅文名譽及尊嚴的程度，但審酌其坦承犯行及當庭表達願意深切檢討自己，遂作上述判決。

（綜合報道）