台灣打工仔月入中位數不足1.2萬港元　與香港相距有幾遠？

台灣主計總處周三（23日）公布最新薪資中位數統計，去年受僱員工全年入息中位數為49.8萬（新台幣，折合13.7萬港元），即月收入為4.15萬（折合1.14萬港元）；全年平均入息為64.4萬 （折合17.7萬港元），67.72%打工仔收入未達平均入息，顯示中產階級與極端高薪族群的薪資差距再進一步擴大。

數據顯示，去年工業及服業受雇員工全年總薪資中位數為49.8萬（折合13.7萬港元），意即有半數、約398萬的受雇者年薪低於中位數；而未滿25歲的受雇員工全年薪資中位數只有34.9萬，即過半數青年就業者，年薪不足34.9萬。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，去年受僱員工全年入息中位數為49.8萬（折合13.7萬港元），全年平均入息為64.4萬 （折合17.7萬港元），中位數對平均數比值自2013年逐年下降，反映出平均總薪資成長率，高於中位數總薪資的成長率。

她解釋，由於高薪族群薪資成長較高，因此拉高平均薪資成長率。而低於平均薪資的人口也繼續升高，估計在796.7萬名受僱者中，就有67.72%、約533萬人低於平均薪資。

台灣受僱員工全年平均入息為17.7萬，67.72%打工仔收入未達平均入息。（中央社）

若依薪資高低將受僱員工平均分為10組，去年受僱員工全年總薪資約10%低於29.1萬，較2018年增加4.1%，較2012年增加25.33%。若依行業計算，去年全年入息中位數排名第一是電力及燃氣供應業，以中油、台電為主的受僱員工，入息中位數為112.4萬；其次為金融及保險業、出版影音製作傳播及資通訊業、醫療保健業，依次為94.8萬、70.4萬及64.5萬。

同時，青年低薪問題依然嚴峻，當中以未滿25歲的受僱員工全年薪資中位數最低。隨年齡提高薪資增加，以40至49歲全年總薪資中位數57.2萬最高。

台灣青年低薪問題嚴峻。（中央社）

與香港相比，台灣的個人入息普遍仍然較低。根據最新2020年香港統計處《政府統計年報》公布最新個人入息及家庭入息數字，現時全港個人入息中位數為17,100港元，換言之比台灣打工仔月入高超過5600港元，足足相距近5成。

另外，截至2019年，全港有接近385萬名打工仔，當中超過197萬人月入不多於17,999港元（統計處數字並無劃分17,000港元或以下的人數），佔打工仔總數一半。

不過薪金歸薪金，若果要折現為生活品質，還要考慮到樓價、通脹、社會福利、日常消費、交通費用等等因素，香港在這些領域不一定比台灣更有利於打工仔。

月薪呢個數好過一半香港人！即睇統計處最新入息數據知自己排喺邊

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（聯合報）