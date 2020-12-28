台北女校校慶竟設「JK陪聊攤位」惹熱議　10分鐘收45元仍大排長龍

台灣北一女中114年校慶上出現「陪聊10分鐘收45元」的攤位，0成本的經營方式讓網友大讚「有生意頭腦」，也有部分網友質疑「物化自己」、「這不就是日本的JK經濟嗎？」，到底「JK經濟」是什麼呢？網友對這件事又是怎麼看的？

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日本興起JK經濟卻走歪！東京頒布「女高中生禁令」

JK指的就是「女高中生」（じょしこうせい）羅馬拼音女子＝JYO-SHI、高中生＝KOU-SEI，取兩詞的羅馬拼音開頭字母即為（JK），JK經濟即為日本提供「與女高中生近距離接觸」的商業模式。

日本從2006年興起的JK經濟，一開始僅有陪聊天、陪散步等較單純的形式，但部分店家還提供躺大腿、清耳朵的服務，有些女高中生為了想賺更多，更選擇非法賣淫，為遏止歪風，東京都政府於2017年7月頒布法令，禁止未滿18歲的女高中生從事相關工作。

是「物化」還是「有生意頭腦」？網友意見兩極

從《KEYPO大數據關鍵引擎》可以發現，「JK經濟」讓部分網友直接聯想到「色情」，有網友質疑只是因為是在校慶而已，所以感覺問題不大，許多網友認為，這是「物化」女性、沒有「專業」聊天卻要收費、這樣「教育」學生很正向？「真的是自我物化……但掛上名校光環又被合理，這個社會真的到處雙標」、「不就是在將自己商品化」。

但有部分網友給予很有「生意頭腦」、有「創意」、很「聰明」等正面評價，「平常根本不會接觸到北一女」、「想去跟高學歷的人聊正經事」、「跟聰明人聊天常常會學到不少東西」。

網路對於北一女園遊會陪聊攤位的意見兩極，有網友認為這是在物化女性，有部分網友認為這是很聰明的賺錢方式。（DailyView網路溫度計授權使用）

對於物化女性的言論，有女網友反駁「如果男校有這種攤位 大家會說物化嗎？」、「自己用下半身思考還要物化別人」，此事也釣出北一女的校友回應「有些社團有學姐學妹制，這種攤位就是讓學妹可以找自己喜歡的學姐講講話」認為大家太過於放大這件事。

學生事前已向導師報備！北一女校方：網路上惡意留言沒什麼好回應

網路上討論的沸沸揚揚，北一女校方出面回應，場地在光天化日之下，現場也有老師，該攤位的創意健康、正向，並無不妥，根據《中廣》報導，北一女中學務主任黃俐芳表示，學生構思事前已向導師報備，其他學校或過去各屆也都有類似性質攤位，網路上的惡意留言，沒什麼好回應。

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【分析說明】分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月08日至2020年12月14日／資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站／研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『北一女園遊會擺攤陪聊』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。（*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】