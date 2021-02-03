「雞排妹」鄭家純再爆尾牙遭非禮及性騷擾詳細經過　貼圖證非炒作

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-03 10:33

台灣藝人雞排妹（鄭家純、「雞扒妹」）主持尾牙活動爆出被性騷擾，除了指控公司老闆言語不當，也牽扯出當天在場的一名男歌手同樣曾有性騷擾行為，台語歌王翁立友被網友猜測就是當事人，對此，她2日首度點名男歌手就是翁立友，並詳細還原當下經過，講到一半還忍不住難過痛哭。

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面對外界質疑炒新聞，雞排妹昨貼出尾牙現場照，證明所言不假，畫面中一串歌單，也引發外界聯想她先前提到的男歌手身分。對此，她向網紅「鬼才阿水」哭訴、還原當下經過，直接點名當天表演的人就是翁立友，當天她CUE翁上台，之後卻被對方叫住問到「會不會唱我的歌」，她雖然表示不會，但仍硬被安排脫稿合唱《廣島之戀》，起初翁開始唱，「不夠時間好好來想你」。她反映歌詞應為「恨你」，對方卻回「我就是要唱想你」，她原本以為這只是尾牙的現場要講求喜氣，卻沒發現這是他騷擾的開端。

演出結束後，雞排妹指出翁立友開始靠近她聊天，2人幾乎就要並肩，對方一舉手，就直接滑過她的屁股，最後還對她說，「一定要為你開公司」，她當下不明白，後來才了解這句話的用意，懷疑是否暗指這樣之後才能在尾牙場上故技重施、吃她豆腐。

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整件事情的開端，源自於雞排妹1月30日發文自爆，前一晚主持尾牙時，被主辦公司老闆酒後性騷，對方直接就在台上對她說，「你單身喔，雖然我結婚了，但我可以為了你離婚喔。」、「加碼數字隨便你喊，因為你是未來老闆娘。」、「我們還沒約會就喊這個數字，也太貴了吧！」。

此外，雞排妹還在留言區加碼爆料說。曾經有次錄影被「形象非常好」的主持大哥，在錄影結束時握手、拍肩擁抱時，被對方身體撞上、胸部被擠壓，雞排妹當場整個楞住。另外，雞排妹也有一次遇到歌手用左手前臂貼臀，「跟上一個事件的主持人一樣，出道多年形象良好，沒有人會覺得他是噁男」。

雞排妹公布歌單時，立刻引發外界瘋猜，翁立友所屬豪記唱片昨發出聲明，強調當天只是一場單純商演，全程都有女助理在旁，「1月29號萬豪酒店的演出，是一個很單純的商演尾牙宴 ，本公司的歌手，均秉持本份，表現最好的歌藝，讓在場的觀眾欣賞。而本公司當天演出的藝人，出道以來，均尊重工作，潔身自愛，從無任何緋聞發生」。然而，聲明中完全未提翁立友姓名，此舉才讓雞排妹決定公布所有內容。

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