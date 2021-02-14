雲林浪浪小黑慘遭冷血名車男輾斃　小白守候身旁不願離去勁催淚

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-14 17:15

台灣雲林一名林姓男子駕駛百萬名車，行經西螺鎮建興路時，刻意輾過流浪狗小黑後大罵「畜生」駛離，導致小黑當場死亡。事後，有網友肉搜到林男Facebook，林男卻急急刪Page，不作任何回應。

一名女網友在Facebook page「爆廢公社二館」發文還原，表示林姓男子13日行經西螺鎮建興路，輾過流浪狗小黑，被路人追上時還嗆「畜生啦！」一旁的大叔不滿說「畜生？那一條命耶！」林男則回「什麼命？」接著加速開車離開。

住在附近的廖姓男網友表示，流浪犬小黑常和朋友小白每天都會一起外出，因為性情溫順又可愛，與當地居民感情都很好：「真的好痛心…旁邊的店家說…當下有一隻白狗在一旁守護著不走…然後…今晚只剩下它無精打采地跑來…可憐的浪浪」。

面對林男的所作所為，網友氣憤喊出肉搜，而林男也立刻關閉Facebook，不做作回應。對此，不少網友直呼「開版不要躲啦，讓大家看看啊。不尊重生命，躲什麼啦是不是男人啦」、「抓出來啦，不尊重生命」、「被查出來了喔」、「為人父最糟糕的示範！我擔心會影響孩子的人格發展。」

住在附近的廖姓男網友表示，流浪犬小黑常和朋友小白每天都會一起外出，因為性情溫順又可愛，與當地居民感情都很好：「真的好痛心…旁邊的店家說…當下有一隻白狗在一旁守護著不走…然後…今晚只剩下它無精打采地跑來…可憐的浪浪」（Ettoday授權使用）

小黑的遺體已由女網友關秀麗通知寵愛動物火化幫忙，關秀麗向《ETtoday新聞雲》表示，林姓男車主有聯繫火化業者，將小黑的火化費用付清。此外，林男也向關秀麗透露，當時他和妻子吵架，後座的孩子也在吵鬧，沒注意到小黑才會輾過去，當下也因與妻子的口角才會反應激烈，說出「畜生」等話語。

關秀麗表示，根據當時的照片及錄影，可以發現副駕駛座、後座都沒有載人，可見林男的說法有待確認，「很明顯他是在逃避責任」。

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