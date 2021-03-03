菠蘿前世今生｜「果中之王」原生美洲　文人吟詠的酸甜滋味

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-03-03 10:00

近期中國大陸以台灣生產的菠蘿（台灣稱作鳳梨）尚有介殼蟲害為由暫停進口，引發台灣藍綠營不同程度的批評，更有名嘴在政論節目上號召台灣民眾每個人只要在兩個星期內「吃完18公斤鳳梨，就可以解決此次外銷的滯銷困境」，淪為輿論笑談。 年產43萬公噸、僅外銷5公噸的菠蘿，其餘絕大多數供應台灣內銷市場所需，足見台人對菠蘿的喜愛。不過，這個原生於美洲的農作物，又是怎麼進到華人的餐桌上呢？

近期中國大陸宣布暫停進口台灣菠蘿，使得其外銷受阻。台灣朝野各黨為解決菠蘿滯銷問題，紛紛提出多樣化的菠蘿新吃法。（吳逸驊攝）

哥倫布「發現」的「新作物」

南北美洲地跨兩個寒帶、兩個温帶和一個熱帶氣候，並擁有豐富多樣的地形，據植物分類學和考古學研究發現，菠蘿大致起源、馴化、栽種於巴西中部的巴西利亞一帶，英國植物學家皮克斯吉爾（Barbara Pickersgill，1940年—迄今）推論，至公元前1600年左右，菠蘿的人工栽種地區就已遍布巴西北部、東部和中美洲、加勒比海的部分地區。

15世紀末正值歐洲「地理大發現」，航海家哥倫布（Christopher Columbus，1451—1506年）在第二次美洲探險期間（1493年），於加勒比海瓜德羅普島（Guadeloupe，今屬法國）上首次品嚐到了菠蘿，對其讚歎不已。四川大學歷史系教授張箭表示，1503年3月，哥倫布進行第四次美州探險時，於今莫斯基託斯貝倫（Belen，Mosquito）河河口一帶再次看到印第安瓜伊米人栽種食用菠蘿，而且還見識了印第安人釀造飲用菠蘿酒。同行的哥倫布之子費迪南德（Ferdinand Columbus，1488—1539年）在《海軍上將哥倫布的生平及事業史》（The Life of the Admiral Christopher Columbus：by his son Ferdinand）一書中寫道：

他們喝一種發酵的飲料，是用玉米釀造的。還飲一種味濃的烈酒，像法國的加斯科尼酒，是用一種棕櫚汁做的。也飲用他們自己專門栽培的菠蘿製成的菠蘿酒， 以及用曼密果做成的曼密酒。

因此，哥倫布可以算得上是第一位「發現」菠蘿的歐洲人，而且他們父子還是最早為菠蘿留下文字記載者。不久之後，葡萄牙人將菠蘿芽苗移植到了南大西洋上的聖赫勒拿島（Saint Helena），而後將其往東傳播至他們發現且殖民的非洲東南部、馬達加斯加，以及印度南部。

隨哥倫布一起遠航的西班牙西印度群島歷史學家巴爾德斯上尉（Gonzalo Fernández de Oviedo，1478—1557年），首次透過文字和圖畫，將菠蘿描繪成「果中之王」、介紹給歐洲人，這個印象也影響了爾後移居美洲大陸的歐洲移民及其後裔，許多人也在文學作品中讚揚菠蘿的美味。19世紀的古巴詩人加夫列爾．德．拉．孔塞普西翁（Gabriel de la Concepción Valdés，1809—1844年）寫下了《菠蘿之花》的詩篇：

生長在西印度群島上最美麗的水果，使多少人望眼欲穿的最珍貴的水果—啊！甜蜜的菠蘿，它賜給我們永恒的果汁。比昔日奧林匹斯山上諸神所飲的長生不老酒，更為醇和，甘甜，可口。

菠蘿傳入中國

清乾隆年間戶科給事中六十七奉命巡查台灣時，命畫工繪製台灣各地風俗、風物各一冊，以呈獻皇帝。《六十七兩採風圖》左下角繪有「黃梨」，即現代所稱的鳳梨或菠蘿。（Facebook@「國立」台灣博物館）

張箭指出，過去多稱菠蘿是在17世紀的明清之際由葡萄牙人傳入澳門，再由澳門傳入廣東、福建、海南與台灣。經詳細考證後發現，成書於清乾隆十六年（1751）的《澳門紀略》有「番荔枝」的記載：「又有番荔枝，大如桃，色青，似殼非殼，劈之，中有小白瓤，黑子，味如波羅蜜。……康熙三十八年（1699年）駕幸杭州，總兵藍理進之」。清初吳震方遊歷粵東時寫下記錄嶺南風土的《嶺南雜記》，書中對菠蘿也有類似的描述：「皮似荔枝，殼而非殼也，頭上有葉一宗，掰開白瓤黑子」。

特別的是，除了此時稱「味如波羅蜜」，證明已經把菠蘿和波羅蜜兩種熱帶水果給區分開，清代台灣府彰化縣詩人陳肇興（1831—？）在《赤崁竹枝詞》詩中也說：「梅子黃時雨滿溪，累累佛果證菩提。當壚十五鴉頭女，手把鸞刀劈鳳梨」，顯示菠蘿外皮堅硬，必須用刀才能剖開食用。

早在清康熙二十二年（1683），清廷派施琅攻取台灣、消滅鄭氏政權，翌年在台灣島設「一府三縣」（台灣府、台灣縣、鳳山縣、諸羅縣），正式將台灣納入中國版圖時，首任台灣府首任知府蔣毓英（1684—1689年在任）在其所修的《台灣府志》，就已描繪了「菠蘿」的味道和形象：

鳳梨葉似蒲而闊，兩旁有刺，果生於叢心中，皮似波羅密，色亦黃，味酸甘。果末有葉一簇，可粧成鳳，因名。漳、泉皆有。 《台灣府志》

爾後官修的台灣地方誌也多沿用上述說法。在清光緒年間、台灣割讓給日本前夕所修撰的《台灣通志》，收錄了各地縣廳志對菠蘿的記載，一是說其葉形狀如「鳳尾」（以末有葉一簇，如鳳尾也），故稱「鳳梨」；二是稱菠蘿切開後為黃色，所以稱「黃梨」，或以果實之大，稱其為「王梨」（謂之王梨者，以其大也）；三是指今台南、高雄一帶產的菠蘿質量最佳，不但「味甘涼、沁心脾」，菠蘿皮還可以用來織布，甚至外銷到廈門可獲得不少利潤：

蘭（噶瑪蘭，今宜蘭縣）所種不及台南為佳。……黃梨以鳳山所產為最美色，有黃梨山盡植黃梨，海舶運售廈門，其利甚溥，葉有靱絲可織布，即所謂波羅麻也。粵東謂黃梨為波羅。

正因為菠蘿特殊的外觀與滋味，使清代台灣官員也對此情有獨鍾。清康熙四十七年（1708），時任台灣府台灣縣知縣孫元衡寫有一首七言絕句《鳳梨》：「一詩翠葉葳蕤羽翼奇，絳文黃質鳳來儀。作甘應似籦籠實，入骨寒香抱一枝」，不僅形容其葉片如鳳凰羽毛，以「有鳳來儀」的吉祥寓意形容，並特此寫下註解：「通體成章抱幹而生，葉自頂出，森若鳳尾，其色澹黃，其味酸甘」，足以證明對菠蘿的喜愛程度。

雖然歐洲移民和近代中國文人多有讚頌菠蘿獨特的美味，但菠蘿要在台灣大量種植生產，甚至製成菠蘿罐頭、成為台灣在全世界市佔率第一的農產品，還要到日本殖民統治以後了。（未完待續）

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