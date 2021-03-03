陸禁台灣菠蘿｜蔡英文稱成功遠銷澳洲　業者指實際上仍無任何出口

台灣新聞
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鳳梨（菠蘿）之亂持續延燒，蔡英文總統去年3月在臉書表示，台灣突破檢疫障礙將把鳳梨賣到澳洲，不過農業網紅「Lin bay好油」在臉書說，去年只有56公斤的鳳梨乾出口到澳洲，沒有任何鮮果，今年則是一公斤都沒有。

貼圖證蔡英文說法失實　點擊看看有關圖片▼▼▼

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台灣農委會回應了：貨櫃運費太貴

農委會回應，去年確實突破檢疫障礙，但去年剛好遇到疫情，缺貨櫃、運費也高得離譜，市場競爭力差，因此尚無法順利拓展澳洲生鮮鳳梨市場。

農委會國際處今天表示，澳洲去年同意可以進口台灣鳳梨，但去年一整年剛好出現新冠肺炎疫情，澳洲當地又實施很多的防疫措施，一下要封城、一下又缺貨櫃，導致貨櫃運費貴得離譜。

國際處說，鳳梨本身又比較重，因此若換算成運費將會非常貴，若運費就已經這麼昂貴，代表賣到當地市場的價格會很高，因此市場競爭力會比較差，導致生鮮鳳梨還無法在澳洲順利拓展開來。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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