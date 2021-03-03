撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-03 18:23

內地早前截獲台灣鳳梨 (香港俗稱台灣波蘿）含有害生物，宣布由3月1日起暫停進口台灣鳳梨。有香港果商趁機積極入貨，估計未來幾天台灣的金鑽鳳梨將陸續抵港。 鳳梨、菠蘿驟眼看外表相似，但主要有3大分別。鳳梨營養價值高，含有多種維他命及礦物質，但並非人人都適宜進食鳳梨。《Opener 開罐》整理中醫師徐澤昌博士提到進食鳳梨的好處、哪4類人不宜進食鳳梨。

鳳梨與菠蘿外表非常相似，不過仔細看就會發現有3大分別。（Julien Pianetti @Unsplash）

台灣鳳梨被內地禁止入口，不過香港果商已積極入貨，預計首批貨物最快周四抵港，更會減價促銷。適逢台灣金鑽鳳梨的當造期由3月起至7月，相信不少喜歡酸甜可口的台灣鳳梨的朋友都會去搶購。

從中醫角度看，鳳梨是性平、微酸的水果，因此絕大部分體質人士都可進食，有促進消化的功效，對消化不良人士有很大幫助。鳳梨營養豐富，含有多種維他命，其中維他命C含量更比蘋果高出5倍。不過徐醫師提醒部分人士應慎食鳳梨，特別是濕疹人士。雖然鳳梨非常有營養，但它的一個特點使減重、減肥人士不宜進食。

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