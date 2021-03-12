台灣鳳梨︱澳洲進口台灣菠蘿　當地農民質疑：我們也種很多啊！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-12 13:00

大陸宣布暫停台灣鳳梨（菠蘿）進口後，台灣政府就積極尋找新的替代市場。在農委會補貼運費下傳出台灣鳳梨可望外銷澳洲，但消息卻引發澳洲農民的擔心與質疑，何以全年都盛產鳳梨的澳洲還要進口台灣鳳梨？

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）引述來自台灣的消息稱，預計將有6噸台灣鳳梨於5月運抵澳洲，之後還會有少量鳳梨將通過空運送抵。報導稱，若消息屬實，這將是自澳洲政府去年3月准許台灣鳳梨進口後，首批出口澳洲的台灣鳳梨。

不過，對於澳洲將進口台灣鳳梨，澳洲最大的鳳梨生產商Piñata Farms董事總經理斯庫爾（Gavin Scurr）表示，對於進口產品的生物安全風險（biosecurity risks）感到擔憂。

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大陸海關總署動植物檢疫司上個月26日即以，2020年以來多次從台灣輸往大陸的鳳梨中檢出大洋臀紋粉蚧Planococcus minor、新菠蘿灰粉蚧Dysmicoccus neobrevipes和菝葜黑圓盾蚧Melanaspis smilacis等檢疫性有害生物為由，宣布自2021年3月1日起暫停台灣鳳梨銷往大陸。

斯庫爾在接受澳洲廣播公司訪問時說，澳洲也種植了很多的鳳梨，一年四季都能充分供應，而且顯然比進口鳳梨新鮮得多，「因此你不得不質疑，為什麼我們要冒險（進口台灣鳳梨）」？

為協助台灣鳳梨外銷澳洲，傳出農委會大手筆補助運費空運每公斤新台幣105元、海運23元，遭人質疑鳳梨出口澳洲，運費還比鳳梨本身貴。

對此，農委會主委陳吉仲稱，重點是先建立通路，一旦對澳洲通路建立起來，澳洲民眾喜歡台灣鳳梨，運銷、貿易等獎勵措施就會隨之調整。

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