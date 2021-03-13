台灣與帕勞將組成「旅遊氣泡」　首發團最快有望4月初出發

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-03-13 14:46

台灣傳媒《中央社》引述相關人士消息稱，台灣與邦交國帕勞之間的「旅遊氣泡」，首發團最快有望4月初出發。

帕勞屬於密克羅尼西亞群島中加羅林群島，位於菲律賓民答那峨島以東約800餘公里，是台灣的邦交國，台灣歷任總統經常出訪。（中央社）

報道稱，台帕雙方政府已展開正式協商，研討相關細節，目前洽談到最後階段。帕勞一方有列出指定的景點、酒店及餐廳等，旅行社可按此自由安排行程。報道又提到，旅客須達成多項條件，包括6個月內沒有出境史，亦沒有居家隔離或居家檢疫，更不能曾經感染新冠肺炎。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在周六（13日）談及台灣與帛琉的「旅遊氣泡」時就表示，要成團須視交通部相關作業，目前兩地的新冠疫情相對較低，尤其帕勞至今維持零確診，希望能利用綠色通道保障安全。

陳時中又稱目前規劃曾有高風險地區旅遊史民眾不適合參加該「旅遊氣泡」，且參加者要「團進團出」，出、入境都要接受病毒檢測。至於兩個月內曾自主健康管理的民眾是否適合，就要看個人情況。

帕勞海洋資源豐富，圖為 帕勞水母湖，水母湖面積不大，大概幾個普通游泳池大小，游出四五十米左右就能見到大量的水母。（Getty）

報道提到，台灣社會對於「旅遊氣泡」的保險、在帕勞行程、住宿酒店、價格費用等有相當多的討論，不少人抱以期待，目前更已有業者表示，過去前往帕勞旅館4天3夜的團費約為2.5萬元（新台幣．下同）至3萬元，「旅遊氣泡」時期因應成本考慮，估計會落在5萬元起。

另外，報道提到除了帕勞之外，交通部長林佳龍有透露去年觀光局跟新加坡、日本、韓國、越南都有在商討「旅遊氣泡」，其中以新加坡最為積極。

（中央社）