Ellen Page變性｜過來人磁力王︰遺憾拍《變種特攻》時沒鼓勵他

在近日與外媒的採訪中，「磁力王」伊恩麥基倫爵士（Sir Ian McKellen）對上個月初宣佈自己是跨性別者的Eillot Page（前名愛倫比芝，Ellen Page）表示了支持，愛倫當年與伊恩一起共同出演了老三部曲中的《變種特攻：兩極爭霸 X-Men: The Last Stand》，並在片中飾演「幻影貓」一角，兩人後來在《變種特攻：未來同盟戰 X-Men: Days of Future Past》中也再度合作，各自回歸出演。

「出櫃後，一切都會更好的，因為你會更自信。」伊恩回想起了自己在荷李活身為同性戀的經歷（他於1988年出櫃）：

你在愛情、友情和家庭方面都會相處得更好，如果你幸運的話。對於我來說，也對於所有經歷了這種情況的人來說，你的表演會改變、會提升。 伊恩麥基倫

伊恩坦言，當年和愛倫比芝在《變種特攻》系列合作的時候，他並沒有及時發現後者在身份認同問題上的掙扎，對此感到後悔。他記得她在片場上很安靜，說話聲音不大，這與出櫃之後對方給他的印象差距很大。受倫比芝2014年宣佈自己是同性戀，自此開始為同性戀與跨性別者群體發聲。

「我記得在拍《變種特攻》的時候，Elliot和我坐得特別近。他們（Elliot宣佈自己為跨性別者後，會用他／他們代稱自己，此處伊恩用了「他們」）說話的時候我根本聽不到，沒人能聽到他們說什麼。所以我說：『如果你音量很小的話，當你說完話，把手放下就好，我就能知道你發言結束了。』」

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伊恩繼續說：「當他們後來出櫃的時候，他們的聲音就忽然變大，也愛說話了。他們現在是Elliot了，我很為他們高興，也為我自己沒有早一步發現他們當時在溝通方面所面臨的困境而感到失望。」

愛倫比芝去年12月1日在Twitter上宣佈，自己是一位跨性別者，並將原來的女性名字Ellen Page，改為現在的男性名字Elliot Page：「寫下這些我感到很幸運，能走到我生命中的這一步，我非常感謝在這段旅程中支持我的人。能夠終於愛我自己本來的樣子，追尋真正的自我，實在是太美妙了，我受到了許多跨性別者群體的感染，謝謝你們的勇氣和慷慨，讓這個世界更加包容。我會盡己所能支援他人，為一個更加充滿愛與平等的社會所奮鬥。」

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