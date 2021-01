Ellen Page變性｜過來人磁力王︰遺憾拍《變種特攻》時沒鼓勵他

在近日與外媒的採訪中,「磁力王」伊恩麥基倫爵士(Sir Ian McKellen)對上個月初宣佈自己是跨性別者的Eillot Page(前名愛倫比芝,Ellen Page)表示了支持,愛倫當年與伊恩一起共同出演了老三部曲中的《變種特攻:兩極爭霸 X-Men: The Last Stand》,並在片中飾演「幻影貓」一角,兩人後來在《變種特攻:未來同盟戰 X-Men: Days of Future Past》中也再度合作,各自回歸出演。