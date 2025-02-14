台中氣爆｜澳門2歲女童頭部重創ICU昏迷中　醫生：這兩天是關鍵

台中市新光三越昨(13日)上午11時許傳出氣爆，造成4死31人傷。其中澳門一家七口三代同遊台灣，當時一家已經逛完新光三越，準備前往旁邊的大遠百商場，卻遭到氣爆波及，大量掉落物砸傷他們，祖父當場死亡，58歲祖母院外心臟停止，兩歲女童頭部重創重傷插管，曾祖母（太嫲）則是骨折受傷，女童父母則是輕傷但兩人不顧傷勢陪同女童就醫。



據台媒報道指，2歲女童頭部重創、顱骨骨折昏迷，接受開顱手術搶命，由於腦部有血塊，瀰漫性出血，術後送在中國醫大兒童醫院加護病房觀察。中國醫大今(14日)說明女童傷況，表示女童經過開顱手術後雖然目前生命徵象暫時穩定，「但傷勢非常嚴重，昏迷指數只有3分」，這兩天將會是關鍵期。



中澳門一家七口三代逛亡新光三越後被氣爆後掉落的大量物品砸傷。（中天新聞）

女童父親不顧自己傷勢陪伴女童急救。（中天新聞）

台媒報道，澳門鄧姓1家三代7口，85歲沈姓曾祖母頭部外傷、右肱骨骨折，送林新醫院救治，57歲阿公當場死亡、58歲盧姓阿嬤送醫不治，24歲鄧姓叔叔頭部、顏面撕裂傷，30歲父親手部擦挫傷、31歲葉姓母親腿部擦挫傷，鄧姓女童頭部重創，顱骨骨折昏迷，插管有生命危險，送澄清醫院救治。

由於鄧姓女童因傷勢嚴重十分，其父母顧不得傷勢，陪同女童轉送中國醫藥大學附設醫院，詢問病況非常焦急，女童到院後，立即緊急動開顱手術。許多台灣網民則在網絡上為女童集氣，希望她能順利度過難關。

中國醫大兒童醫院神經外科主任鄭宇凱醫師說明，女童到院時頭部有嚴重外傷、腦部腫脹，因此緊急進行手術，術後送加護病房觀察，生命徵象暫時穩定，但腦傷嚴重，還在搶救中。鄭宇凱表示，女童有腦出血、嚴重腦傷，需要緊急進行手術，目前持續在加護病房觀察，因為有用藥，昏迷指數只有3分，現情況仍不穩定，雖然手術進行順利，但要持續治療，嚴重腦傷治療的時間會很長，不是單純2、3天，沒有一定的時間，最危險就是腦部持續腫脹、缺氧，這兩天將會是最重要的關鍵期。

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曾祖母情緒穩定能夠對答

85歲鄧家沈姓曾祖母頭部外傷、左肱骨骨折，送醫後情緒穩定，因只會講廣東話，市長盧秀燕昨探視時，在場的林新醫院加護病房主任吳卓擎為香港人，充當翻譯，沈姓曾祖母情緒穩定，可以清晰描述家族成員人數，市長盧秀燕不忍心告訴對方家族成員傷亡情況。昨晚經陸委會澳門辦事處人員協助，轉院到澄清醫院。

台中市長盧秀燕到台中新光三越現場了解情況。（facebook@盧秀燕）

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澳門旅遊局指出與家屬、相關單位保持聯繫，目前掌握到7位澳門居民有2人死亡、5人受傷，旅遊危機協助小組13日將隨澳門紅十字會赴台，提供傷者與罹難者家屬適切協助。

至少7名傷者送到中港澄清醫院。（聯合報）

台中大遠百鄰近新光三越，目前附近的街道都實施交通管制。（facebook@盧秀燕）

台中新光三越現場。（facebook@盧秀燕）

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