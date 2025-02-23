台微軟前副總看破財富做街頭藝人　曾經歷兩億台幣股票一夜淪廢紙

台灣微軟前副總經理林三元，59歲退休後生活重心大變，考取證照成為了一名街頭藝人，過著自由自在的生活，毫無「放下身段」的問題。



根據《鏡週刊》報道，林三元家境從小就貧困，兩個表哥都因從事礦工而喪命，所以他努力讀書，1981年畢業於台灣交大計算機工程系，是當時的熱門科系。

林三元現在是街頭藝人，推廣草編文化。（FB＠林三元）

林三元現在是街頭藝人，推廣草編文化。（FB＠林三元）

當年資訊業快速發展，林三元錢也越賺越多，他曾投資股票漲到當年的2億元（台幣、下同），又因為該支股票作假帳而一夜淪為廢紙，他說自己當年打麻將一晚上輸贏都是上百萬。

這種種的經歷，讓林三元最後看淡財富，安穩的當上班族，他在微軟任職副總時，中華電信基金會想找專家來平衡城鄉數位落差，找上了林三元副總，他也想起了小時候家裡貧困時，唯一的玩具就是媽媽做的草編工藝。

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林三元59歲從中華電信基金會退休之後，開始推廣草編文化，為了吸引人，做出按一下就會彈跳的青蛙、含住手指就難掙脫的指蛇等，但收入並不高，有時候一整天只能賺1200元，但他早已看淡財富，過著自由自在的生活，只希望能推廣草編，他說草編只是一種媒介，想要宣傳「凡事動手做」的觀念，以及親子陪伴的重要性。

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