33歲中國美女留學生嫁80歲全球第3富豪成第6任妻子　神秘身世起底

全球第三富豪、甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）8月才剛過完八十大壽，而他帶著背景神祕的第六任妻子Jolin Zhu出席公開活動，也引發全球「吃瓜」網友們的熱議。據了解，Jolin Zhu來自中國東北瀋陽，是一名赴美留學生，現年33歲，留著一頭染成金棕色的長髮，高聳的鼻梁和瓜子臉，符合外國人對東方美人的審美標準。



《新民晚報》報道，今年80歲的艾利森是著名的花花公子，性格囂張、放蕩不羈。不僅婚姻次數多達六次，在一眾富豪中一騎絕塵，還有各種露水情緣，可以說身邊的桃花從來就沒有斷過。而最新一任的嬌妻，朱喬琳，出生於1991年，今年剛滿33歲。兩人跨越47歲年齡的愛戀，堪稱史上最強爺孫戀。

全球第三富豪、甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（GettyImages）

全球第三富豪、甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（GettyImages）

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上任妻子為烏克蘭美女演員 相識時女方僅19歲 點圖放大看看Jolin Zhu及更多相關照片：

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根據《每日郵報》查證結果顯示，Jolin Zhu真實姓名為Karen Zhu，與艾利森交往時十分低調。據悉，她曾在瀋陽著名的東北育才中學就讀，在高中時期便決定赴美留學。

Karen Zhu於2010年赴美就讀密歇根大學，2012年獲得國際研究學士學位，她還曾在巴德學院西蒙洛克分校學習，獲得兩年制文科學位，和其他留學生一樣，赴美時住在普通的學生宿舍，過著平凡生活。

兩人的婚姻狀況曝光，要追溯到2024年11月21日，密歇根大學狼獾隊宣佈，搶下全美排名第一的17歲四分衛布萊斯·安德伍德（Bryce Underwood），引起軒然大波，而背後正是艾利森的慷慨解囊捐助，才讓密歇根大學得償所望，並在公開信中致謝艾利森和「妻子」Jolin。

據了解，艾利森的首任妻子是主修中國歷史的Adda Quinn，一同度過七年時光；第二任妻子是一位金髮美女Nancy Wheeler Jenkins，這段婚姻僅維持一年多；第三任妻子是Barbara Boothe，婚姻維持了三年；第四任妻子是Melanie Craf，她是一位小說家，並於2003年聖誕節前完婚，這段婚姻維持近七年；第五位妻子是烏克蘭籍的演員Nikita Kahn，兩人相識時，女方僅19歲，這段婚姻持續18個月告終。

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