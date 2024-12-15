泰警方掃蕩非法移民　意外發現女「富豪乞丐」　銀行戶款有N個零

泰國曼谷警方12月12日取締非法移民，意外發現一名女性行乞者，包包裏裝著超過31萬泰銖（約7.1萬港元）的現金。



進一步調查更發現，銀行存款甚至多達100萬泰銖（約23萬港元）。

泰國曼谷警方12日取締非法移民，意外發現一名女性行乞者包包裡裝著超過31萬泰銖（約7.1萬港元）的現金。（YouTube@Thai PBS）

現場多名執法人員合力數錢數到手軟 點圖放大瀏覽：

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泰國公共電視台（Thai PBS）報道，當局接獲民眾舉報指出，蘇坤蔚路（Sukhumvit）附近出現大量乞討團體，擔心破壞國家形象。因此，移民局、倫披尼（Lumpini）警察局、曼谷無家者庇護中心聯手突襲，才發現了這名女子。

根據已知資訊，女子包包內被搜出311,300泰銖現金，進一步調查發現，她的銀行戶頭存款，高達100萬泰銖。

在這次行動之中，當局一共逮捕8名泰國乞討者、4名非法移民，其中2人來自柬埔寨，1人來自寮國，1人來自緬甸，他們被指控非法入境與行乞罪，目前都已經移送法辦。

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