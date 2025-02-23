WhatsApp僅排第八！台灣10大熱門社交和通訊軟件 FB/IG排第幾？
撰文：TVBS新聞網
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現代社會中，社交媒體已經成為生活中不可或缺的一部份，不只使資訊獲取與分享更為快速，更大幅改變人際關係。台灣通訊傳播委員會（NCC）近日發布「2024年通訊傳播市場報告」，台灣民眾最常使用的社交和通訊軟件，LINE以99.4%的使用率，擊敗Facebook、Instagram等穩居冠軍。
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NCC針對16歲以上民眾進行調查，台灣民眾擁有社交媒體帳號的比例，從2017年的83.6%，上升至2024年的97%。最愛的社交媒體使用率前10名，依序為：
1. LINE：99.4%
2. Facebook：82.8%
3. YouTube：68.5%
4. Instagram：47.1%
5. Tik Tok：24.7%
6. WeChat：16.8%
7. X（Twitter）：10.4%
8. WhatsApp：8.5%
9. Telegram：5.9%
10. Pinterest：2.6%
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值得注意的是，LINE歷年佔比都超過9成，呈持續增加的趨勢。在年輕族群廣受喜愛的Tik Tok首次進榜，打敗WeChat位列第5名。另外Meta在2023年推出的Threads，未被列入調查中。至於最常用的網絡通話服務部份，第1名同樣是LINE，使用率99.5%，其次是Facebook Messenger，使用率48.6%；FaceTime使用率16.8%；WeChat使用率16.3%；WhatsApp使用率9.5%。
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